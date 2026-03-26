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किराएदार के कमरे से आटे के डिब्बे में मिली बच्ची की लाश; 28 घंटे से लापता थी 8 साल की मासूम

किराएदार के कमरे से आटे के डिब्बे में मिली बच्ची की लाश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: मंगलवार शाम 4 बजे घर से लापता 8 साल की बच्ची का शव बुधवार रात करीब 8 बजे यानी 28 घंटे बाद उसी घर के किराएदार के कमरे से मिला है. बच्ची की लाश को आटा रखने वाले सिल्वर कलर के ड्रम में छिपाया गया था. आरोपी किराएदार मौके से फरार है. पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं. घटना ताजगंज थाना क्षेत्र में गौबर चौकी के सिद्धार्थ नगर की है. इधर, 8 साल की बच्ची की लाश मिलने पर परिजन आक्रोशित हो गए. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने फतेहाबाद रोड के मुगल पुलिया पर जाम लगा दिया. आक्रोशित लोगों ने मौके पर तोड़फोड़ भी की है. सीनियर पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. किराएदार पर केस दर्ज: DCP सिटी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी अभी फरार है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं. बच्ची की हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. आशंका है कि गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई है. आरोपी के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मंगलवार शाम से थी लापता: DCP सिटी ने बताया कि ताजगंज थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर निवासी दिनेश कुमार जूता कारखाना संचालक हैं. दिनेश का घर में ही जूता कारखाना है. उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे उनकी बेटी प्रज्ञा (8) घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी. 28 घंटे से लापता थी 8 साल की मासूम. (Video Credit: ETV Bharat) रात भर पुलिस ने की तलाश: जब बेटी शाम तक घर नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई. उसका कहीं सुराग नहीं मिला. इस पर ताजगंज पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज करके CCTV खंगालने शुरू किए. CCTV में बच्ची दो बार दिखी. CCTV से मिला सुराग: CCTV में बच्ची एक बार गली से बाहर आ रही है. दूसरी बार गली में ही वापस जा रही है. इससे साफ हो गया कि बच्ची गली के अंदर हीं कहीं गायब हुई है. इसके बाद पुलिस टीम ने हर घर की तलाशी ली. तब भी बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला.