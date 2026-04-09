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नैनीताल में स्कूल से घर लौट रही 10वीं की छात्रा हुई लापता, दिल्ली में ट्रेस हुई लोकेशन

नैनीताल: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में 10वीं कक्षा की एक छात्रा के रहस्यमयी ढंग से लापता होने से हड़कंप मच गया. स्कूल से घर लौटते समय झाड़ियों में उसकी ड्रेस मिलने से मामला और गंभीर हो गया. जिसके बाद पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मामले की जांच शुरू की. वहीं, छात्रा की लोकेशन दिल्ली में मिली है.

स्कूल से लौट रही छात्रा रास्ते से हुई गायब: दरअसल, लालकुआं के मोटाहल्दू क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही 10वीं की छात्रा रास्ते से गायब हो गई. काफी वक्त बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों से उसकी तलाश की. इस दौरान उसके कपड़े रास्ते किनारे झाड़ियों में मिले.

जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही लालकुआं कोतवाली पुलिस व सीओ मौके पर पहुंचे और नाबालिग की तलाश शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को लगाया गया.

सड़क किनारे झाड़ियों में मिले कपड़े: जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं की छात्रा रोजाना की तरह सुबह स्कूल गई हुई थी, लेकिन छुट्टी के बाद वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी तलाश करने के बाद उसके कपड़े सड़क किनारे झाड़ियों में मिले.