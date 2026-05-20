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पुल के नीचे मिली लापता छात्रा की लाश, हत्या की आशंका

गिरिडीह: दो दिनों से लापता एक छात्रा की लाश मुफ्फसिल थाना इलाके के बरगंडा पुराना पुल के पास उसरी नदी पर मिली है. मृतका की पहचान पायल कुमारी (पिता जागेश्वर दास) के रूप में हुई है. वह 11वीं की छात्रा थी और सिलाई का प्रशिक्षण लेने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करती थी.

पुल के नीचे छात्रा की लाश की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पहचान के बाद लड़की के घरवालों को सूचित किया गया. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. मृतका मुफ्फसिल थाना इलाके के वार्ड नंबर 12 ( सिरसिया ) की रहने वाली थी.

जानकारी देते मृतक का भाई और एसडीपीओ (ETV BHARAT)

ट्यूशन के बाद घर नहीं लौटी छात्रा

घटना को लेकर मृतका का चचेरे भाई पिंटू कुमार दास ने बताया कि उसकी बहन पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाती भी थी. हर रोज वह सुबह निकलती थी और दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ जाती थी. सोमवार (18 मई) की सुबह ट्यूशन बोलकर घर से निकली. चूंकि ट्यूशन (कम्प्यूटर क्लास) करने के साथ-साथ पटेल नगर में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी, जिसके बाद वह लगभग दोपहर दो बजे तक घर लौट आती थी.

लेकिन सोमवार को दो बजे तक नहीं लौटी तो मम्मी ने पायल को फोन करके पूछी. जिस पर पायल ने कहा कि ब्लॉक में सिलाई करने के बाद वह निकल रही है. 10 मिनट में घर आ जाएगी. 10 मिनट में नहीं लौटी तो दोपहर तीन बजे फिर से फोन लगाया गया लेकिन इस बार मोबाइल बंद मिला. ऐसे में अपने स्तर से खोजबीन शुरू की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चला. फिर देर शाम को पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने भी खोजबीन की.