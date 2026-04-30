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फिरोजाबाद में लापता बच्ची का घर से 700 मीटर दूर नाले में मिला शव, मां बोली- हत्या कर फेंकी लाश

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

मौक पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौक पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Firozabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 4:35 PM IST

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फिरोजाबाद : फरिहा थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची का शव नाले में मिला है. बच्ची बुधवार शाम से लापता थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 साल की बच्ची बुधवार शाम चार बजे खेतों में गेंहू बीनने के लिए गयी थी. शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

बच्ची की मां ने रात में लगभग एक बजे घटना की सूचना डायल 112 को दी. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और बालिका की तलाश शुरू की. गुरुवार सुबह लगभग 9-10 बजे के आसपास गांव से लगभग 700 मीटर दूर नाले में एक राहगीर ने शव पड़ा देखा.

राहगीर की सूचना पर मौके पर भीड़ लग गई. मौके पर मौजूद लोगों में मृतका की पहचान की और पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने मौका किया और परिजनों से डिटेल में पूछताछ की. मृतका की मां ने आशंका जतायी है कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है. बालिका के पिता ने दो साल पहले खुदकुशी कर ली थी.

सीओ जसराना प्रेम प्रकाश ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से रात में एक बालिका के लापता होने की जानकारी मिली थी. गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही थी. गुरुवार सुबह उस लड़की का शव नाले से बरामद हुआ है. शव पर चोट के निशान नहीं है. मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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