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फिरोजाबाद में लापता बच्ची का घर से 700 मीटर दूर नाले में मिला शव, मां बोली- हत्या कर फेंकी लाश

मौक पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; Firozabad Police )

फिरोजाबाद : फरिहा थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची का शव नाले में मिला है. बच्ची बुधवार शाम से लापता थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 साल की बच्ची बुधवार शाम चार बजे खेतों में गेंहू बीनने के लिए गयी थी. शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. बच्ची की मां ने रात में लगभग एक बजे घटना की सूचना डायल 112 को दी. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और बालिका की तलाश शुरू की. गुरुवार सुबह लगभग 9-10 बजे के आसपास गांव से लगभग 700 मीटर दूर नाले में एक राहगीर ने शव पड़ा देखा.