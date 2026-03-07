ETV Bharat / state

प्रयागराज में लापता युवती बरामद; एक युवक हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

प्रयागराज : मेजा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में लापता युवती को पुलिस ने शनिवार को बरामद कर लिया है. पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.



एसीपी संत प्रकाश उपाध्याय ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है, साथ ही एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है. उन्होंने बताया कि अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है. बयान के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसमें कुछ लोगों ने उकसा कर जो जाम लगवाया है, वह चिन्हित किये गये हैं. उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने पुलिस को बताया था कि करीब 11 बजे उनकी बड़ी बेटी (20) और छोटी बेटी दुकान से सामान लेने गई थी. आरोप था कि सामान लेकर लौटते समय रास्ते में एक वैन से आए अज्ञात युवकों ने युवती का मुंह दबाकर उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए. आरोप था कि युवक ने छोटी बहन को धक्का देकर मौके से भगा दिया.