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36 दिन बाद भी नहीं मिली आदिति, आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक किया जाम

रांचीः राजधानी रांची के कोकर खोरहाटोली की रहने वाली 18 माह की लापता आदिति पांडेय का 36 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस प्रशासन की ओर से बच्ची को नहीं खोज निकालने से आक्रोशित परिजन भारी बारिश के बाद भी रविवार की शाम सड़क पर उतर आए और भारी बारिश के बीच भी डटे रहे.

क्या है पूरा मामला

मासूम अदिति को लेकर रविवार को बारिश में भींगते हुए परिजन व मोहल्लेवासियों ने कोकर चौक को जाम कर दिया. हाथ में कटआउट लिये परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों ने पुलिस से आदिति पांडेय को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने की मांग की.

इस प्रदर्शन से सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किय.

परिजनों का कहना है कि अदिति के लापता होने के बाद भी अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इधर, परिजनों ने आरोप लगाया था कि आदिति पांडेय नाले में नहीं गिरी थी, बल्कि उसका अपहरण किया गया था.

आदिति का पता बताने पर एक लाख का इनाम देने की घोषणा

रांची पुलिस की टीम ने आदिति के लापता होने के बाद उसके पता बताने वालों को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी. लेकिन अब तक पुलिस को आदिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.