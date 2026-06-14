36 दिन बाद भी नहीं मिली आदिति, आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक किया जाम
रांची में लापता बच्ची के परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.
Published : June 14, 2026 at 9:41 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के कोकर खोरहाटोली की रहने वाली 18 माह की लापता आदिति पांडेय का 36 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस प्रशासन की ओर से बच्ची को नहीं खोज निकालने से आक्रोशित परिजन भारी बारिश के बाद भी रविवार की शाम सड़क पर उतर आए और भारी बारिश के बीच भी डटे रहे.
क्या है पूरा मामला
मासूम अदिति को लेकर रविवार को बारिश में भींगते हुए परिजन व मोहल्लेवासियों ने कोकर चौक को जाम कर दिया. हाथ में कटआउट लिये परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों ने पुलिस से आदिति पांडेय को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने की मांग की.
इस प्रदर्शन से सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किय.
परिजनों का कहना है कि अदिति के लापता होने के बाद भी अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इधर, परिजनों ने आरोप लगाया था कि आदिति पांडेय नाले में नहीं गिरी थी, बल्कि उसका अपहरण किया गया था.
आदिति का पता बताने पर एक लाख का इनाम देने की घोषणा
रांची पुलिस की टीम ने आदिति के लापता होने के बाद उसके पता बताने वालों को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी. लेकिन अब तक पुलिस को आदिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.
एनडीआरएफ ने भी की थी खोजबीन
रांची पुलिस, एनडीआरएफ और नगर निगम की ओर की ओर से आदिति पांडेय के घर के पास से गुजरे नाले में खोजबीन की गई. खोरहाटोली से नामकुम तक पुलिस की टीम ने खोजबीन किया. मगर पुलिस को कोई आदिति का कोई सुराग नहीं मिला है. इसी बीच में पुलिस को कुछ हड्डी मिली थी, देखने से मांस लगा हड्डा किसी जानवर का होने का अनुमान लगाया जा रहा था. हालांकि पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उसे भेजा था मगर उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आयी.
9 मई से लापता है आदिति
बता दें कि बीते 9 मई को आदिति पांडेय अपने खोरहाटोली स्थित घर के बाहर खेल रही थी. शाम पांच बजे जब उसकी मां उसे देखने के लिए घर के बाहर निकली तो वह नहीं थी. इसी आसपास में जाकर देखी तो उसका कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद पिता मनीष पांडेय सीधे सदर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया. इसके बाद से अदिति का अब कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
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