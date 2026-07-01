दुमका में दस दिनों से लापता छात्रा का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस
दुमका के चिलरा गांव से दस दिनों से लापता छात्रा का शव कुएं से बरामद हुआ है. 21 जून से छात्रा लापता थी.
Published : July 1, 2026 at 8:27 PM IST
दुमका: जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिलरा गांव से 21 जून से लापता एक 16 वर्षीय छात्रा का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस ने डेडबॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
25 जून को पिता ने करायी थी एफआईआर दर्ज
जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिलरा गांव के बाहर स्थित एक कुएं से दस दिन पहले 21 जून से लापता एक किशोरी का शव बरामद किया गया है. मृतका की पहचान चिलरा गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा के रूप में हुई है. वह नौवीं क्लास की छात्रा थी.
25 जून को लड़की के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने गोड्डा जिले के एक युवक के खिलाफ शादी के नीयत से उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया था. पुलिस द्वारा लगातार छात्रा की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही थी.
ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना
एफआईआर में दर्ज युवक के यहां भी पुलिस गई पर कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसी बीच बुधवार को चिलरा गांव के कुएं में एक शव पड़ा देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरैयाहाट थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला.
शव काफी दिनों से पानी में रहने के कारण सड़-गल चुका था. परिजनों द्वारा शव की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. घटना से गांव के लोग काफी दुःखी हैं.
ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है तो इस मौत की वजह भी उसी से संबंधित होगी. साथ ही लोग ऑनर किलिंग की भी आशंका जता रहे हैं, क्योंकि लड़की 21 जून से लापता थी तो ऐसी क्या बात थी कि परिजन 25 जून को पुलिस के पास पहुंचे. कुल मिलाकर चिलरा और आसपास के इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस पूरे मामले पर सरैयाहाट के थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि 21 जून से लड़की लापता थी, लेकिन परिजनों ने 25 जून को थाने में गोड्डा के एक युवक के खिलाफ एफआईआर करायी. उनके द्वारा बताए गए इलाकों में हमने काफी खोजबीन की पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला. आज डेडबॉडी बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि बारीकी से पूरे घटनाक्रम और प्राप्त साक्ष्यों की जांच की जा रही है. इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
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