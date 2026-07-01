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दुमका में दस दिनों से लापता छात्रा का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस

दुमका: जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिलरा गांव से 21 जून से लापता एक 16 वर्षीय छात्रा का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस ने डेडबॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

25 जून को पिता ने करायी थी एफआईआर दर्ज

जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिलरा गांव के बाहर स्थित एक कुएं से दस दिन पहले 21 जून से लापता एक किशोरी का शव बरामद किया गया है. मृतका की पहचान चिलरा गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा के रूप में हुई है. वह नौवीं क्लास की छात्रा थी.

25 जून को लड़की के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने गोड्डा जिले के एक युवक के खिलाफ शादी के नीयत से उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया था. पुलिस द्वारा लगातार छात्रा की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही थी.

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

एफआईआर में दर्ज युवक के यहां भी पुलिस गई पर कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसी बीच बुधवार को चिलरा गांव के कुएं में एक शव पड़ा देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरैयाहाट थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला.

शव काफी दिनों से पानी में रहने के कारण सड़-गल चुका था. परिजनों द्वारा शव की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. घटना से गांव के लोग काफी दुःखी हैं.