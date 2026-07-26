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दो दिन से लापता छात्रा का कुएं में मिला शव, प्रेम प्रसंग में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

नालंदा: बिहार के नालंदा से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो दिनों से लापता छात्रा का शव गांव के कुएं से पाया गया है. प्रेम प्रसंग में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना हरनौत थाना क्षेत्र की है. छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ग्रामीणों की जुटी भीड़: गांव के कुएं से छात्रा का शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वहीं सूचना पाकर हरनौत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहार शरीफ भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मृतका के पिता के मुताबिक उनकी बेटी बीते शुक्रवार की सुबह बिना किसी को बताए घर से अचानक निकल गई थी. वह अपने साथ स्कूल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं अन्य जरूरी दस्तावेज भी लेकर गई थी.

गुमशुदगी की सूचना दर्ज: पिता ने बताया कि जब वह घर वापस नहीं लौटीं और काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला तब परिवार ने शनिवार को हरनौत थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी. जब ग्रामीणों ने ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर स्थित कुएं में युवती का शव मिलने की सूचना दी तब शव की शिनाख्त की.

परिवार में कोहराम: बेटी का शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.मामले में हरनौत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव की स्थिति से प्रतीत होता है कि युवती की मौत करीब दो दिन पहले हुई होगी.