ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में लापता पूर्व प्रधान की हत्या; नहर में बोरी में मिला शव, SSP बोले- "अवैध संबंध में हुई हत्या, महिला गिरफ्तार"

नहर में बोरी में मिला शव ( Photo credit: ETV Bharat )