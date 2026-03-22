प्रतापगढ़ में लापता पूर्व प्रधान की हत्या; नहर में बोरी में मिला शव, SSP बोले- "अवैध संबंध में हुई हत्या, महिला गिरफ्तार"
एएसपी शैलेन्द्र लाल के मुताबिक, दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 5:29 PM IST
प्रतापगढ़ : मांधाता थाना क्षेत्र में रविवार को नहर में बोरी में शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव की शिनाख्त पूर्व प्रधान गुल हसन के रूप में हुई है. पूर्व प्रधान 18 मार्च से लापता चल रहे थे. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
एएसपी शैलेन्द्र लाल के मुताबिक, गुल हसन अपने घर से 18 मार्च को बाइक से निकले थे. लेकिन, वह देर रात तक घर नहीं लौटे. जिसके बाद परिजन परेशान हो गए. परिजनों ने मांधाता थाना पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो उसकी बाइक बरामद हो गई.
उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी व लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि पूर्व प्रधान का मिलना जुलना एक महिला के साथ था. अवैध संबंधों के चलते उनकी हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि महिला और अन्य दो आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है. और शव को नहर में फेंक दिया गया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को नहर से बरामद कर लिया है और महिला की गिरफ्तारी कर ली गई है. जल्द ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
बताया जा रहा है कि गुलहसन मांधाता थाना मिश्रपुर मुस्तका का रहने वाला था. वह 2016 में मिश्रपुर गांव का प्रधान भी रह चुका है.
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