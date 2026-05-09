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आगरा में लापता किसान की गला रेत कर हत्या, गड्ढे में दबा मिला शव, जानें पूरा मामला

आगरा : मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव गांव बाईंखेड़ा में लापता किसान का शव 36 घंटे बाद शनिवार को गंगाजल पाइपलाइन के गहरे गड्ढे में दबा मिला है. उसकी निर्मम हत्या की गई है. किसान के सिर, गला, पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए हैं.

लापता किसान की हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस के साथ ही परिजन भी किसान की तलाश में जुटे थे. एसीपी सैंया सुकन्या शर्मा ने बताया कि किसान की हत्या की गई है. मृतक के भाई समेत अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस की कई टीमें हत्याकांड के खुलासे में जुटी हैं.

गांव बाईंखेडा निवासी 30 वर्षीय अनीत यादव उर्फ गणेशी पुत्र चंद्रपाल सिंह गुरुवार देर शाम घर से 500 मीटर दूर हर दिन की तरह ही खेतों पर बने पशुबाड़े पर सोने गया था. शुक्रवार सुबह जब अनीत की पत्नी पिंकी पशुबाड़े में पशुओं को चारा डालने पहुंची तो अनीत वहां नहीं था.

चारपाई के पास खून के निशान थे. खून देखकर पिंकी चीखने चिल्लाने लगी. ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सूचना पर मलपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पशुबाड़े से 200 मीटर की दूरी पर खून से सने पत्थर पड़े मिले और किसान अनीत की बाइक मिली थी.