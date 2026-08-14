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बदबू ने खोला राज, लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला, बक्से में प्लास्टिक की थैली में थी दोनों बॉडी

परिजनों के अनुसार मंगलवार को बेटे की अपनी मां राधा देवी से फोन पर बात हुई थी. इसके बाद दोनों घर में सो गए थे.

लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला
लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 3:23 PM IST

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उदयपुर : सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर के अंदर बक्से में बंद मिलने से सनसनी फैल गई. घर से तेज बदबू आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की. इसी दौरान एक बक्से से बदबू आने पर उसे खोला गया तो अंदर प्लास्टिक की थैली में बुजुर्ग पति-पत्नी के शव मिले. घटना की सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के साथ उदयपुर एसपी अमृता भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि मर्डर की आशंका है. इसको लेकर एक स्पेशल टीम गठित की जा रही है. जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, ये टीम यहीं पर रहकर काम करेगी. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय लहरी लाल पालीवाल और उनकी 62 वर्षीय पत्नी राधा देवी के रूप में हुई है. दोनों बुधवार सुबह से लापता थे. लहरी लाल दूध बेचने का काम करते थे. बुधवार को जब वे दूध देने नहीं पहुंचे तो पड़ोसी उनके घर पहुंचे. घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर दंपती मौजूद नहीं थे.

पढे़ं. संदिग्ध अवस्था में मिला उपसरपंच पति का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला (ETV Bharat Udaipur)

मंगलवार रात में हुई थी बात : इसके बाद राजकोट में नौकरी कर रहे उनके बेटे मनोहर को सूचना दी गई. माता-पिता के लापता होने की जानकारी मिलने पर मनोहर ने रिश्तेदारों से घर और आसपास तलाश करने को कहा. काफी तलाश के बाद भी दोनों का पता नहीं चला. इसके बाद मनोहर गांव पहुंचा और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों के अनुसार मंगलवार रात मनोहर की अपनी मां राधा देवी से फोन पर बात हुई थी. इसके बाद दोनों घर में सो गए थे. परिवार ने आशंका जताई है कि इसी रात अज्ञात लोगों ने दंपती की हत्या कर शवों को प्लास्टिक की थैली में रखा और बक्से में बंद कर दिया. बक्से के ऊपर बिस्तर रखे होने की बात भी सामने आई है.

दंपती के लापता होने के बाद गुरुवार को ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था. ग्रामीणों ने दोनों को जल्द तलाशने की मांग की थी. अब शव मिलने के बाद पुलिस संदिग्धों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत के नेतृत्व में पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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