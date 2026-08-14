ETV Bharat / state

बदबू ने खोला राज, लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला, बक्से में प्लास्टिक की थैली में थी दोनों बॉडी

लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर के अंदर बक्से में बंद मिलने से सनसनी फैल गई. घर से तेज बदबू आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की. इसी दौरान एक बक्से से बदबू आने पर उसे खोला गया तो अंदर प्लास्टिक की थैली में बुजुर्ग पति-पत्नी के शव मिले. घटना की सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के साथ उदयपुर एसपी अमृता भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि मर्डर की आशंका है. इसको लेकर एक स्पेशल टीम गठित की जा रही है. जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, ये टीम यहीं पर रहकर काम करेगी. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय लहरी लाल पालीवाल और उनकी 62 वर्षीय पत्नी राधा देवी के रूप में हुई है. दोनों बुधवार सुबह से लापता थे. लहरी लाल दूध बेचने का काम करते थे. बुधवार को जब वे दूध देने नहीं पहुंचे तो पड़ोसी उनके घर पहुंचे. घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर दंपती मौजूद नहीं थे. पढे़ं. संदिग्ध अवस्था में मिला उपसरपंच पति का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका