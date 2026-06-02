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बुलंदशहर में ई-रिक्शा चालक विपिन का नाले में बोरे में बंद शव मिला, 2 दिन पहले हुआ था लापता

बुलंदशहर: जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पिछले 2 दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक का शव मंगलवार को एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास नाले में बोरे में लिपटा हुआ बरामद हुआ. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सिकंदराबाद कोतवाली के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया.

दो दिन पहले लापता हुआ था: युवक की पहचान सलेमपुर निवासी विपिन(18) के रूप में हुई है, जो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. जानकारी के मुताबिक, विपिन दो दिन पहले अचानक अपने घर से लापता हो गया था. सोमवार को परेशान परिजनों ने सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस से विपिन को ढूंढने की गुहार लगाई. पुलिस शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही थी.

​नाले में बोरे से बरामद हुआ शव: ​मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि सिकंदराबाद से कोला की तरफ जाने वाले रास्ते पर खुर्जा रोड स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास नाले में एक संदिग्ध बोरा पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे को बाहर निकाला, तो उसमें विपिन का शव लिपटा हुआ मिला. आशंका जताई जा रही है कि युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नाले में फेंका गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.