दुमका: कोल माइंस के बोरिंग एजेंसी के चालक अखिलेश पाल को 24 घंटे के बाद प्रशासन ने घायलावस्था में किया बरामद, अंचलाधिकारी ने की पुष्टि
बादलपाड़ा-कल्याणपुर कोल ब्लॉक हिंसा के बाद लापता बोरिंग एजेंसी के ड्राइवर को सकुशल बरामद कर लिया गया है.
Published : November 24, 2026 at 11:59 AM IST
दुमकाः जिला दुमका के शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा-कल्याणपुर कोल ब्लॉक क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प के बाद से कोल कंपनी के बोरिंग एजेंसी का चालक अखिलेश कुमार पाल लापता था जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया.
अंचलाधिकारी ने दी जानकारी
'बोलेरो चालक अखिलेश कुमार पाल की तलाश के लिए लगातार खोजबीन की जा रही थी. इसी क्रम में घटनास्थल कल्याणपुर के समीप उनको बरामद किया गया. फिलहाल उन्हें शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. वह पिछले 24 घंटे से कहां थे उनके साथ क्या-क्या हुआ, यह सब जानने का प्रयास होगा.'- कपिल देव ठाकुर, शिकारीपाड़ा के सीओ
घटना के बाद ला पता था चालक
याद रहे कि शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा-कल्याणपुर कोल ब्लॉक क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प के बाद कोल कंपनी के बोरिंग एजेंसी के चालक घटना के बाद ला पता हो गए थे. उनके परिजन परेशान थे और पुलिस भी चालक के तलाश में जुटी थी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बादलपाड़ा कल्याणपुर में खुलने वाले कोल माइंस में बोरिंग के लिए रविवार को एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कोल कंपनी के कुछ अधिकारी भी गए थे. इसी बीच अचानक कुछ लोग विरोध करने लगे और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया तो शिकारीपाड़ा से प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे.
जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश की, तो भीड़ और भी उग्र हो गई. यह जानकारी मिलने पर, मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया. तब तक रात हो चुकी थी, और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव की इस घटना में लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें जिला पुलिस बल के साथ-साथ SAP (स्पेशल आर्म्ड पुलिस) के जवान भी शामिल थे.
पुलिस पूछताछ करेगी
फिलहाल, अखिलेश पाल को 24 घंटे के बाद प्रशासन ने घायलावस्था में बरामद कर लिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है. उनकी तबियत ठीक होने के बाद पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी.
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