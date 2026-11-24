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दुमका: कोल माइंस के बोरिंग एजेंसी के चालक अखिलेश पाल को 24 घंटे के बाद प्रशासन ने घायलावस्था में किया बरामद, अंचलाधिकारी ने की पुष्टि

घायलावस्था में अखिलेश कुमार पाल बरामद ( Etv Bharat )

अंचलाधिकारी ने दी जानकारी