लापता बच्चे का शव कुआं से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका!

पलामूः जिला में पड़वा थाना क्षेत्र के पड़वा में 1 जनवरी से लापता एक दो वर्ष के बच्चे का शव कुआं से बरामद किया गया है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.

जिस कुआं से बच्चे का शव बरामद हुआ है. वह बच्चे के घर के पिछले हिस्से में कुछ सौ मीटर की दूरी पर है. कुआं चारों तरफ से झाड़ियां से गिरा हुआ है. कुआं तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है. पूरे मामले में परिजनों ने बच्चों की हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

पड़वा के रहने वाले प्रदीप कुमार मेहता का इकलौता पुत्र अंकुश राज 1 जनवरी से लापता था. वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और अचानक लापता हो गया था. परिजनों पूरे मामले में स्थानीय थाना को भी लापता होने की जानकारी दी. पुलिस अपने स्तर से भी खोजबीन कर रही थी.

रविवार को एक महिला कुआं के पास में गई और देखा कि एक बच्चे का शव पानी में है. महिला द्वारा शोर मचाए जाने के बाद अन्य ग्रामीण जमा हुए और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे के शव को बाहर निकला जिसकी पहचान अंकुश राज के रूप में हुई. परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है.