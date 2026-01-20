ETV Bharat / state

कोडरमा में लापता बच्चे का शव बरामद, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

शव बरामद के बाद परिजन के घर पहुंचे ग्रामीण ( फाइल फोटो- ईटीवी भारत )