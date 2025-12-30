ETV Bharat / state

दुमका में बालक का शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद, 10 दिन से था लापता

दुमकाः जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के भतुड़ियाबी पंचायत के सारमी गांव की पहाड़ी के पास शव मिलने से सनसनी है. मंगलवार को दस दिन से लापता पांच वर्षीय बालक हार्दिक कुमार राय का शव बरामद किया है. शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

पुलिस के पहुंचने पर भारी संख्या में ग्रामीण दोषी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मौके पर जमा हो गये. काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा. इधर बालक के पिता बाबूलाल राय के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

दरअसल, सारमी गांव के बाबूलाल राय का पांच वर्षीय पुत्र हार्दिक कुमार राय दस दिन पहले 21 दिसंबर की दोपहर तीन बजे घर के पास खेलने के दौरान गायब हो गया. परिवार वालों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. 22 दिसंबर को बाबूलाल राय ने रामगढ़ थाना में बेटे के गुम होने की जानकारी दी.

पुलिस मामला दर्ज कर उसी दिन से बालक की लगातार खोजबीन कर रही थी पर उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. बालक के पिता बाबूलाल राय मूल रूप से गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड के खोड़ीशीशा गांव के रहने वाले हैं. वह 10 साल से अपने ससुराल सारमी में ही रह रहे हैं, उनके दो बच्चों में हार्दिक उसका छोटा बेटा था.

क्षत-विक्षत हो गया था बच्चे का सिर