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पलामू करमा पूजा हादसा : गढ़वा से लापता बच्चे का शव बरामद, कुल पांच बच्चों की हुई मौत

पलामू के पतरिया खुर्द में करमा पूजा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे पांचवे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है. रिपोर्ट-नीरज कुमार.

Palamu Karma Puja incident
नदी के किनारे लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 8:25 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 8:46 AM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा के दौरान नदी में लापता हेमंत कुमार नामक बच्चे का शव बरामद हो गया है. हेमंत कुमार का शव गढ़वा के बेलचंपा इलाके से मिला है.

बुधवार को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा के विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था. करम डाल का विसर्जन करते समय कोयल नदी में पांच लड़के डूब गए थे. चार लड़कों के शव घटनास्थल से दो किलोमीटर के दायरे में बरामद कर लिए गए थे. पांचवें लड़के हेमंत कुमार का शव करीब 48 घंटे बाद गढ़वा के बेलचंपा इलाके से मिला है.

पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में तलाशी अभियान के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया था. एनडीआरएफ की टीम गुरुवार से ही हेमंत कुमार को खोजने के लिए तलाशी अभियान चला रही थी. शुक्रवार को पुलिस और एनडीआरएफ के संयुक्त अभियान में हेमंत कुमार का शव बरामद किया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए. शव को नदी की धार से निकाला गया.

चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि हेमंत कुमार का शव गढ़वा के बेलचंपा इलाके से बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. चैनपुर करमा हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़कर पांच हो गई है. सभी मृतक दोस्त थे और एक ही गांव तथा मोहल्ले के रहने वाले थे. करम डाल के विसर्जन के दौरान एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में ये पांच दोस्त डूब गए थे.

Last Updated : September 25, 2026 at 8:46 AM IST

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CHILDREN DROWNED IN RIVER
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करमा पूजा
PALAMU KARMA PUJA INCIDENT

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