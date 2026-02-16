बूंदी: 40 दिन बाद तालाब में डूबी मिली लापता कार, दो दोस्तों के सड़े-गले शव बरामद
टोंक जिले के रामसागर तालाब में 40 दिन बाद डूबी कार से दो लापता दोस्तों महावीर और रमेश गुर्जर के सड़े-गले शव मिले.
Published : February 16, 2026 at 10:21 PM IST
बूंदी: जिले से करीब 40 दिन से लापता दो दोस्तों की तलाश एक दर्दनाक हादसे के साथ खत्म हुई. बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के रेन गांव के निवासी महावीर गुर्जर और उनके दोस्त रमेश गुर्जर 8 जनवरी को दूनी माता जी के दर्शन के लिए बहनोई सीताराम की कार लेकर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वे लापता हो गए.
परिजनों ने 30 जनवरी को दबलाना थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें महावीर के फोन की अंतिम लोकेशन 3 फरवरी को टोंक जिले के सीतापुरा के पास मिली थी. इसके बाद फोन बंद हो गया. पुलिस ने रुणिचा बांध में भी एसडीआरएफ टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
तालाब में मिली डूबी कार: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि सोमवार को टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के आवां कस्बे के पास रामसागर तालाब में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने पानी में कार की छत तैरती देखी और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला, तो उसमें दोनों युवकों के शव मिले. शव लंबे समय तक पानी में रहने से पूरी तरह गल चुके थे. शव की हालत देखकर लोग स्तब्ध रह गए.
अनियंत्रित कार तालाब में गिरी: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों की पहचान रमेश गुर्जर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर और महावीर गुर्जर पुत्र सेवा गुर्जर के रूप में हुई. दोनों रेन गांव के ही रहने वाले थे. टोंक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. शाम को जब शव गांव पहुंचे, तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया.
थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि दोनों युवक संभवतः नशे की हालत में कार चला रहे थे. ग्रामीणों ने बताया कि कार ने रास्ते में किसी को टक्कर मारी थी और अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, जिसमें कार तालाब में कैसे और किस दिशा से गिरी, इसका पता लगाना शामिल है. वहीं, परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते कोई सुराग मिल जाता तो शायद दोनों को बचाया जा सकता था. दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
