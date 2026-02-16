ETV Bharat / state

बूंदी: 40 दिन बाद तालाब में डूबी मिली लापता कार, दो दोस्तों के सड़े-गले शव बरामद

बूंदी: जिले से करीब 40 दिन से लापता दो दोस्तों की तलाश एक दर्दनाक हादसे के साथ खत्म हुई. बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के रेन गांव के निवासी महावीर गुर्जर और उनके दोस्त रमेश गुर्जर 8 जनवरी को दूनी माता जी के दर्शन के लिए बहनोई सीताराम की कार लेकर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वे लापता हो गए.

परिजनों ने 30 जनवरी को दबलाना थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें महावीर के फोन की अंतिम लोकेशन 3 फरवरी को टोंक जिले के सीतापुरा के पास मिली थी. इसके बाद फोन बंद हो गया. पुलिस ने रुणिचा बांध में भी एसडीआरएफ टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

तालाब में मिली डूबी कार: ‎दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि सोमवार को टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के आवां कस्बे के पास रामसागर तालाब में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने पानी में कार की छत तैरती देखी और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला, तो उसमें दोनों युवकों के शव मिले. शव लंबे समय तक पानी में रहने से पूरी तरह गल चुके थे. शव की हालत देखकर लोग स्तब्ध रह गए.