औरंगाबाद से गायब 4 साल का मासूम गया से बरामद, महिला के घर का नजारा देख पुलिस के भी उड़ गए होश!
वट सावित्री पूजा के दिन मंदिर से गायब हुआ था मासूम. महिला टॉफी का लालच देकर बच्चे को लेकर हुई थी फरार. पढ़ें खबर
Published : May 19, 2026 at 9:04 PM IST
गया: बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा से अपहृत 4 साल के बच्चे को गयाजी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. मगध रेंज के आईजी विकास वैभव की पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला बच्चा चोर को भी गिरफ्तार किया है. बिहार पुलिस का मानना है कि संभवतः इसके पीछे किसी बड़े अंतरप्रांतीय बच्चा चोर गिरोह का हाथ है.
आईजी का बड़ा खुलासा: हालांकि अभी बच्चे को गायब करने के पीछे के सटीक कारण को पुलिस ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है. लेकिन मगध रेंज के आईजी विकास वैभव का मानना है कि संभवतः किसी बड़े आपराधिक मामले को अंजाम देने या फिर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के लिए बच्चे को गायब करना हो.
"गिरफ्तार महिला के घर से आदविक के अलावा एक और बच्चा बरामद हुआ है, जिससे पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है"-विकास वैभव, आईजी, मगध रेंज
पूजा के दिन अपहरण: दरअसल बीते 16 मई को औरंगाबाद जिले के ओबरा का रहने वाला 4 वर्षीय बच्चा वट सावित्री पूजा के अवसर पर अपनी मां के साथ मंदिर गया था. वहां एक अज्ञात महिला उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चुपचाप निकल गई. फिर वहां से वह अनुग्रह नारायण स्टेशन पहुंची और ट्रेन से बच्चे को लेकर सीधे गयाजी स्टेशन पहुंच गई.
सीसीटीवी से मिला सुराग: वहीं बच्चे के गायब होते ही परेशान परिजनों ने इसकी लिखित सूचना तुरंत स्थानीय थाना को दी थी. इसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में लग गई और मामले को पुलिस आईजी विकास वैभव ने काफी गंभीरता से लिया था. उन्होंने सबसे पहले एसपी औरंगाबाद को आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी सहायता से बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया था.
एसआईटी का हुआ गठन: इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात महिला को बच्चे को लेकर अनुग्रह नारायण स्टेशन की ओर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की. आईजी विकास वैभव ने औरंगाबाद एसपी के नेतृत्व में गयाजी पुलिस के अधिकारियों के साथ एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया था. एसआईटी ने अनुग्रह नारायण स्टेशन से गयाजी की ओर आने वाले सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.
15 टीमों की छापेमारी: आखिरी बार बच्चे को गयाजी रेलवे स्टेशन से उतरकर डेल्हा की ओर जाते देखा गया, जिसके बाद टीम डेल्हा थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी करने लगी. फुटेज में देखा गया कि महिला डेल्हा बस स्टैंड के पास टोटो पकड़कर खरखूरा की ओर गई है. मामले में मंगलवार को आईजी विकास वैभव ने बताया कि एसआईटी के अलावा गयाजी और औरंगाबाद पुलिस की 15 टीमें बच्चे की बरामदगी में लगी थीं.
किराए के मकान से बरामदगी: सभी टीमों ने गहनता से तलाशी अभियान चलाया और तकनीकी माध्यमों से पूरी कोशिश की. पुलिस की टीम ने खरखोरा में राकेश कुमार के घर में छापेमारी की जहां अपहृत बच्चे को एक महिला के रूम से बरामद किया गया. महिला ने अपनी पहचान गयाजी के कोंच थाना की रंजू देवी के रूप में बताई जो यहां किराए के मकान में रहती है.
"पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और यह महिला बच्चा चोर गिरोह की मास्टरमाइंड भी हो सकती है. उसके घर से बरामद दूसरे बच्चे के संबंध में भी पुलिस अब गहराई से जांच कर रही है. महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."- विकास वैभव, आईजी, मगध रेंज
टॉफी का दिया लालच: बरामद हुए बच्चे ने पुलिस टीम को आपबीती बताते हुए इस पूरे किडनैपिंग कांड का खुलासा किया. बच्चे ने पुलिस को बताया कि महिला ने उसे टॉफी देकर खुद को उसकी मौसी बताया था. इसके बाद वह उसे बहलाते-फुसलाते हुए अपने साथ मंदिर से बाहर लेकर अचानक निकल गई थी.
इसे भी पढ़ें -
'बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों से बचें, तुरंत पुलिस को दें सूचना', ADG का संदेश
कोख का सौदा! कलयुगी मां ने अपने 6 दिन के नवजात को बेचा, 2 लाख में डील, ऐसे हुआ खुलासा - mother sold newborn in siwan