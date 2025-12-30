ETV Bharat / state

कोडरमा में नदी किनारे से बालक का क्षत-विक्षत शव बरामद, 13 दिसंबर से था लापता

शव मिलने के बाद नदी किनारे जुटी लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

कोडरमा: जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के इरगोबाद से बीते 13 दिसंबर से लापता तीन वर्षीय बच्चे सैफ अली का शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया है. 13 दिसंबर की संध्या करीब 4:00 बजे घर के कुछ ही दूरी से शमशेर आलम का तीन वर्षीय पुत्र सैफ अली अचानक से लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका था. जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने जयनगर थाना में बच्चे के गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था.

इधर, बच्चे की खोजबीन को लेकर एसपी अनुदीप सिंह ने मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की थी, जो बच्चे की खोजबीन कर रही थी. इसी बीच मंगलवार को इरगोबाद की कुछ महिलाएं गांव से सटे नदी किनारे लकड़ियां चुनने गई हुई थीं, जहां उन्हें एक बच्चे का खोपड़ी दिखाई दिया. जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया. इधर महिलाओं का शोर सुनकर ग्रामीण और सैफ अली के परिजन मौके पर पहुंचे. जहां खोपड़ी के पास से बरामद कपड़े से लापता सैफ की शिनाख्त की गई.

मृत बालक के पिता और एसपी अनुदीप सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़

इधर, लापता सैफ का शव बरामद होने की खबर सुनकर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी किनारे इकट्ठा हो गए. वहीं घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए.