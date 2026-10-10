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रेलवे ट्रैक पर मिला 5 दिन से लापता अधिवक्ता का शव, 5 अक्टूबर की रात घर से निकले थे

5 दिन बाद मिला लापता अधिवक्ता का शव ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में पांच दिन से लापता अधिवक्ता विशाल रमणानी का शव शनिवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. विशाल 5 अक्टूबर की रात घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला था. परिजनों ने उनकी तलाश के बाद हनुमानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शव मिलने के बाद जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. इधर पुलिस अब हर एंगल से जांच की बात कह रही है.

भोपाल में रेलवे ट्रैक पर अधिवक्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई. एडवोकेट विशाल रमणानी पिछले 5 दिन से लापता थे. वह हनुमानगंज थाना इलाके के ईरानी मार्केट में रहते थे. वह भोपाल जिला न्यायालय में अधिवक्ता थे. परिजनों की शिकायत के मुताबिक, 5 अक्टूबर को विशाल शाम करीब 6 से 7 बजे घर आए थे. रात करीब 10:30 बजे जब उनकी बहन गरिमा घर लौटीं, तब विशाल बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे.