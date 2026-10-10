रेलवे ट्रैक पर मिला 5 दिन से लापता अधिवक्ता का शव, 5 अक्टूबर की रात घर से निकले थे
अधिवक्ता विशाल रमणानी का शव शनिवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:58 PM IST
भोपाल: भोपाल में पांच दिन से लापता अधिवक्ता विशाल रमणानी का शव शनिवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. विशाल 5 अक्टूबर की रात घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला था. परिजनों ने उनकी तलाश के बाद हनुमानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शव मिलने के बाद जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. इधर पुलिस अब हर एंगल से जांच की बात कह रही है.
भोपाल में रेलवे ट्रैक पर अधिवक्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई. एडवोकेट विशाल रमणानी पिछले 5 दिन से लापता थे. वह हनुमानगंज थाना इलाके के ईरानी मार्केट में रहते थे. वह भोपाल जिला न्यायालय में अधिवक्ता थे. परिजनों की शिकायत के मुताबिक, 5 अक्टूबर को विशाल शाम करीब 6 से 7 बजे घर आए थे. रात करीब 10:30 बजे जब उनकी बहन गरिमा घर लौटीं, तब विशाल बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे.
आखिरी बार दोस्त के साथ देखे गए थे
परिजनों के मुताबिक, रात करीब 11 बजे विशाल को उनके दोस्त राजू सरदार के साथ कॉलोनी में घूमते हुए देखा गया था. रात करीब 12 बजे परिजनों ने उन्हें फोन किया तो उनका मोबाइल बंद मिला. इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. तलाश के दौरान विशाल का मोबाइल घर के पास खड़ी उनकी एक्टिवा की डिग्गी में मिला था. काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर परिजनों ने हनुमानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.
अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज, मौत की जांच शुरू
विशाल के लापता होने के मामले में पुलिस ने BNS की धारा 140(3) के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. वहीं GRP को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा है. GRP ने मोके से शव बरामद किया था जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था. यहां GRP ने पीएम के बाद उनका कफ़न दफन करवा दिया था. इसके बाद परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने विशाल के रूप मे उसकी पहचान की.
वहीं मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा "एक वकील 5-6 अक्टूबर की दरमियानी रात से लापता थे. परिजनों ने हनुमानगंज थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. GRP को रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था जो पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया था. उनके शव को पुलिस ने दफ़न करवा दिया था. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शव की पहचान कर ली अब पुलिस आगे की जांच कर रही है. विशाल की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचे, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा."