कानपुर में बनेंगी मिसाइल्स, यूपीडा ने जमीन अधिग्रहण का लिया फैसला
लखनऊ में जिस तरह से ब्रह्मोस के लिए यूनिट स्थापित की गई है, उसी तर्ज पर अब कानपुर में मिसाइल्स बनेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 8:50 PM IST
कानपुर: यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी. पीएम की घोषणा के कुछ समय बाद, यूपीडा द्वार साढ़ में जमीन अधिग्रहीत कर एक रक्षा इकाई बनाया गया, जहां वर्तमान में कई आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं.
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और विस्तार देने के लिए यूपीडा ने कानपुर में कुछ और जमीन अधिग्रहीत करने का फैसला किया है, जिसमें मिसाइल्स की यूनिट स्थापित कि जाएगी, शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह जानकारी दी. वह शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में शहर के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अफसरों संग बैठक कर रहे थे.
उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अब देश में युद्ध जैसी स्थितियां अचानक से सामने आ जा रही हैं. इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रक्षा तंत्र को पहले से मजबूत रखें. लखनऊ में जिस तरह ब्रह्मोस के लिए यूनिट स्थापित की गई, ठीक उसी तर्ज पर अब आने वाले दिनों में कानपुर के अंदर मिसाइल्स बनेंगी.
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जब सवाल किया गया कि शहर में जाम को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जाम खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ ही जिन रास्तों पर जाम अधिक लगता है, वहां यू-टर्न की व्यवस्था लागू करने को कहा गया है.
इसी तरह स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, फिलहाल तो सरकार ने ऐसे मीटर्स लगाने पर रोक लगा दी है. हालांकि, जिन घरों में लग गए हैं. वहां के लिए भी जल्दी कोई पॉलिसी लागू की जाएगी.
बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का पारा उस समय चढ़ गया, जब उन्होंने कुछ अफसरों की कार्यशैली को देखा, अध्यक्ष ने कहा, अफसरों को जो काम दिया गया है वह उन्हें तय समय पर करें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके लिए वह तैयार रहें. अगर किसी को एक साल पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट दे दिया गया है और एक साल तक कोई काम नहीं हुआ, तो उस अफसर से हम प्यार से बात नहीं करेंगे.
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