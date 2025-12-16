ETV Bharat / state

मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 का भव्य शुभारंभ, 4 महीने तक चलेगा चयन अभियान

रांची में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 का शुभारंभ किया गया. मौके पर मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 विजेता रिया तिर्की मौजूद रहीं.

MISS UNIVERSE JHARKHAND 2026
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मिस यूनिवर्स झारखंड पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
रांची: ग्लैमानंद ग्रुप के अंतर्गत प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ राजधानी रांची में कर दिया गया है. इस वर्ष झारखंड राज्य की फ्रेंचाइजी जिंक इवेंट्स (Zynk Events) ने अपने अधीन ली है. जिनके स्टेट डायरेक्टर नीतीश कुमार साह हैं. वे मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 के साथ-साथ मिस टीन झारखंड 2026 प्रतियोगिता के भी राज्य निदेशक हैं.

दो श्रेणी में प्रतियोगिता होगी आयोजित

इस वर्ष प्रतियोगिता दो प्रमुख श्रेणियों में आयोजित की जा रही है. पहली श्रेणी मिस यूनिवर्स झारखंड 2026, जिसमें 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी. जबकि दूसरी श्रेणी मिस टीन झारखंड 2026 होगी, जिसमें 13 से 19 वर्ष की किशोरियों को मंच प्रदान किया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य झारखंड की प्रतिभाशाली युवतियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.

जानकारी देती मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 विजेता रिया तिर्की (ईटीवी भारत)

चार महीने तक चलेगी चयन प्रक्रिया

यह प्रतियोगिता लगभग चार महीने तक चलने वाला व्यापक अभियान होगा. इसके तहत राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिससे कि अधिक से अधिक युवतियों को इस मंच से जोड़ा जा सके. आयोजकों का मानना है कि यह पहल महिला सशक्तिकरण, आत्मविश्वास निर्माण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी.

ग्रैंड फिनाले मार्च 2026 में आयोजित

मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 के मेगा ऑडिशन और सेमी फिनाले का आयोजन जनवरी और फरवरी 2026 में किया जाएगा. इस दौरान पूरे झारखंड से 400 से अधिक पंजीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मार्च 2026 में आयोजित होगा. जिसमें कई प्रसिद्ध हस्तियां, राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता और फैशन व इवेंट इंडस्ट्री के विशेषज्ञ शामिल होंगे. आयोजकों के अनुसार यह प्रतियोगिता केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि झारखंड के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतिभागियों की सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व कौशल को भी मजबूत करेगी.

इस अवसर पर 16 दिसंबर को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस मीट में आयोजन समिति के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे. टीम में स्टेला नारायण मैटर, रुचि सेठ, प्रियांशु चौधरी, नारायणी जायसवाल, नैना विश्वकर्मा, शुभम कुमार, रोनाल्डो जूड और मनीष पांडे शामिल हैं. आयोजन समिति का दावा है कि एक सशक्त विजन, सुनियोजित रणनीति और समर्पित टीम के साथ मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 राज्य में सौंदर्य प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में नया मानदंड स्थापित करने जा रही है.

MISS UNIVERSE IN JHARKHAND
RANCHI
मिस यूनिवर्स का शुभारंभ
मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता
MISS UNIVERSE JHARKHAND 2026

