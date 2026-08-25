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Miss Universe India 2026 : कैजिया लिज मैजो ने कहा- अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात

Gen Z की सक्रियता और दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर पूछे गए सवाल पर कैजिया ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह भी इसी युवा पीढ़ी का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह जेन-जी ने अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाई, वह अपने आप में एक संदेश है. युवा पीढ़ी का यह जज्बा उन्हें अपनी बात मजबूती से रखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

कैजिया ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बनाने के साथ फिल्मी क्षेत्र में भी कदम रखना है. उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में आने वाली लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि एक लड़की के तौर पर इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में बड़ा संघर्ष है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए.

केरल से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचने के सफर में उन्हें काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भगवान और अपनी मेहनत को दिया. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कैजिया लिज मैजो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व और सम्मान की बात है. दुनिया के सामने भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी की ताकत को पेश करना चाहती हूं.

जयपुर: केरल की 19 वर्षीय कैजिया लिज मैजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है. जयपुर में 23 अगस्त को आयोजित ग्रैंड फिनाले में कैजिया ने देशभर से आईं 51 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए यह ताज हासिल किया है. कैजिया ने मंगलवार को जयपुर के एक होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का तक जीतना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है.

इससे पहले कैजिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां वह फर्स्ट रनर अप रही थीं. इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी अपने नाम किया. कैजिया लिज मैजो मूल रूप से केरल के अलप्पुझा जिले के मवेलिक्करा की रहने वाली हैं. वह कानून की पढ़ाई कर रही हैं. साथ ही मॉडलिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं. मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीतने के बाद अब कैजिया लिज मैजो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लेंगी.

जयपुर एक बार फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले का होस्ट शहर बना. 23 अगस्त को ग्लैमर, आत्मविश्वास, प्रतिभा और भारतीय संस्कृति से सजे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देशभर से चयनित प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया.

भव्य ग्रैंड फिनाले के दौरान केरल की कैजिया लिज मैजो (Kaziah Liz Mejo) ने अपने आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और मंचीय प्रस्तुति से निर्णायक मंडल को प्रभावित करते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया. वहीं, तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश (Vaishnavi Ganesh) दूसरे स्थान पर और गुजरात की अनुश्री सातवलेकर (Anushri Satavlekar) पर रहीं. खिताब जीतने के साथ ही कैजिया लिज मैजो अब भारत का प्रतिनिधित्व विश्व की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स में करेंगी.

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आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आई प्रतिभागियों ने विभिन्न राउंड्स में अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संचार कौशल और भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी समझ का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के दौरान फैशन, सौंदर्य और व्यक्तित्व के साथ-साथ प्रतिभागियों की सामाजिक सोच, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को भी विशेष महत्व दिया गया.

जयपुर में आयोजित समारोह ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक भारत की नई पहचान को एक मंच पर प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े विशिष्ट अतिथियों, निर्णायकों, सेलिब्रिटीज, फैशन विशेषज्ञों और गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया. मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 भव्य ग्रैंड फिनाले विश्व भर से लगभग 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स शामिल हुए.

बॉलीवुड स्टार और प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स विजेता सुष्मिता सेन भी शामिल हुईं. कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार व दो बार मिस यूनिवर्स इंडिया विजेता उर्वशी रौतेला शामिल हुईं. लगभग 25 वर्ष पहले मिस यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप रही बॉलीवुड एक्टर सेलिना जेटली शामिल हुईं. वहीं, देशभर से 52 प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने ग्रैंड फिनाले में लिया हिस्सा.