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ग्लोबल सुंदरियों पर छाया ताज का क्रेज़; मिस टीन इंटरनेशनल की सुंदरियां बोलीं- ''Waah Taj True Beauty, Amazing''!

ताज की खूबसूरती को निहारने पहुंचीं ग्लोबल सुंदरियां. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर बुधवार को 30 देश की सुंदरियां पहुंची. 'मिस टीन इंटरनेशनल' की फाइनलिस्ट ने ताज महल का दीदार किया. ताजमहल की खूबसूरती के सामने सुंद​रियां खूब इतराईं. इन्हें देखकर पर्यटक भी जमा हो गए. सुंदरियों ने देखा ताजमहल. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट 30 से अधिक देशों की सुंदरियां बुधवार सुबह आगरा पहुंचीं. रॉयल गेट से जब सुंदरियों ने जब ताजमहल की झलक देखी तो खुशी से उछल उठीं. सभी ने एक साथ बोला, वाह ताज, वंडरफुल, ट्रू ब्यूटी, अमेजिंग. डायना बैंच पर कराई फोटोग्राफी: इसके बाद वीडियो प्लेटफार्म पर और मुख्य गुंबद के सामने सुंदरियों ने फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कराने के साथ सेल्फी भी ली और रील्स बनाईं. इसके साथ सुंदरियां सेंट्रल टैंक पर पहुंची. वहां पर डायना बैंच पर बैठक फोटोग्राफी कराई और सभी का ग्रुप फोटोसेशन हुआ.