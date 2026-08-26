ग्लोबल सुंदरियों पर छाया ताज का क्रेज़; मिस टीन इंटरनेशनल की सुंदरियां बोलीं- ''Waah Taj True Beauty, Amazing''!
30 देशों से ताजमहल के दीदार को आईं मिस टीन इंटरनेशनल की स्टार्स, पर्यटकों का उत्साह हुआ दोगुना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 4:57 PM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर बुधवार को 30 देश की सुंदरियां पहुंची. 'मिस टीन इंटरनेशनल' की फाइनलिस्ट ने ताज महल का दीदार किया. ताजमहल की खूबसूरती के सामने सुंदरियां खूब इतराईं. इन्हें देखकर पर्यटक भी जमा हो गए.
बता दें कि मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट 30 से अधिक देशों की सुंदरियां बुधवार सुबह आगरा पहुंचीं. रॉयल गेट से जब सुंदरियों ने जब ताजमहल की झलक देखी तो खुशी से उछल उठीं. सभी ने एक साथ बोला, वाह ताज, वंडरफुल, ट्रू ब्यूटी, अमेजिंग.
डायना बैंच पर कराई फोटोग्राफी: इसके बाद वीडियो प्लेटफार्म पर और मुख्य गुंबद के सामने सुंदरियों ने फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कराने के साथ सेल्फी भी ली और रील्स बनाईं. इसके साथ सुंदरियां सेंट्रल टैंक पर पहुंची. वहां पर डायना बैंच पर बैठक फोटोग्राफी कराई और सभी का ग्रुप फोटोसेशन हुआ.
टूरिस्ट गाइड से किए ये सवाल: इसके बाद सभी सुंदरियां ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहुंची. जहां पर उन्होंने टूरिस्ट गाइड से मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जानीं और उनसे ताजमहल का इतिहास, पच्चीकारी और ताजमहल संरक्षण के बारे में सवाल किए. सभी प्रतिभागियों ने ताजमहल के संगमरमरी खूबसूरती के आगे खूब इतराईं.
इन देशों से आईं सुंदरियां: मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट में भारत, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, फिलीपींस, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और कंबोडिया समेत 30 से अधिक देशों की सुंदरियां शामिल रहीं.
मिस टीन इंटरनेशनल ने की तारीफ: मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया दिव्या वाधवा ने कहा, "यह गर्व की बात है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल भारत में है. हमें 30 देशों की कंटेस्टेंट को ताज महल लाने का मौका मिला."
उन्होंने कहा कि मिस टीन इंटरनेशनल एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है और इसका फिनाले 30 अगस्त को जयपुर में होगा. फिनाले में मिस टीन इंटरनेशनल 2026 की विजेता को ताज पहनाया जाएगा.
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