30 नवंबर को रिटायर हुए 1 दिसंबर को फिर मिल गई नौकरी, कांग्रेस ने आउटसोर्सिंग घोटाले के लगाए आरोप
सरकारी विभागों में आउटसोर्स के नाम पर गड़बड़ी, रिटायर होने के दूसरे दिन फिर वापसी, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 3:48 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. सरकारी विभाग से रिटायर होने वाले अधिकारी आउससोर्स के माध्यम से दूसरे ही दिन उसी पोस्ट पर पदस्थ हो गए. कांग्रेस ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव अनुराग जैन से की है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में अधिकारी रिटायर होने के पहले ही उसी विभाग और पद पर आउटसोर्स के माध्यम से अपने पुर्नवास का रास्ता निकाल रहे हैं. जबकि सरकारी नौकरी के इंतजार में बड़ी संख्या में युवा ओवरऐज हो रहे हैं.
30 नवंबर को रिटायर हुए 1 दिसंबर को फिर मिल गई नौकरी
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के नाम पर ताजा गड़बड़ी का मामला लोक शिक्षण संचालनालय में सामने आया है. विभाग में सहायक संचालक के पद से रिटायर्ड हुए बीबी सक्सेना 30 नवंबर 2025 को रिटायर्ड हुए और इसके अगले दिन 1 दिसंबर 2025 को उन्हें आउटसोर्स के माध्यम से प्रोजेक्ट एग्जिक्युटिव के पद पर पदस्थ कर दिया गया. इस तरह सात अन्य अधिकारियों को भी नियुक्ति दे दी गई.
इस तरह अब इन्हें पेंशन के अलावा आधी से ज्यादा सैलरी पर फिर पदस्थ कर दिया गया. यह स्थिति प्रदेश के कई सरकारी विभागों में चल रही है. अधिकारी रिटायर होने के पहले ही अपने पुर्नवास के लिए आउटसोर्स का रास्ता तैयार करते हैं और फिर विभाग में वापस आ जाते हैं.
कांग्रेस का आरोप- युवाओं के साथ धोखाधड़ी
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह उन युवाओं के साथ धोखाधड़ी है जो सालों से सरकारी नौकरी के लिए दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं. कई युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में ओवर ऐज हो गए हैं. प्रदेश सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि प्रदेश में करीबन 50 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं. इसके बाद भी यदि सरकारी विभागों में खाली पद हैं तो फिर भर्ती प्रक्रिया क्यों नही की जा रही है?
कब भरे जाएंगे खाली पद?
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा, '' पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जनवरी 2023 को ऐलान किया था कि 15 अगस्त 2023 तक तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मौजूदा मुख्यमंत्री भी इस तरह के दो बार बयान दे चुके हैं, लेकिन जब इसके लिए भर्ती ही नहीं होगी तो खाली पद कैसे भरे जाएंगे? कांग्रेस ने आउटसोर्स भर्ती के नाम पर हो रही गड़बड़ी को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन से कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस ने संबंधित आउटसोर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है.