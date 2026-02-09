ETV Bharat / state

भ्रामक विज्ञापन प्रकरण: अभिनेता सलमान 23 फरवरी को जमानती वारंट के जरिए तलब

गत दिनों कंपनी की अपील पर राज्य आयोग ने जमानती वारंट तामील होने तक सलमान के गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी थी.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat jaipur)
जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 की ओर से राजश्री पान मसाला का भ्रामक प्रचार प्रसार और विज्ञापन करने से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट तामील नहीं हुआ है. इस पर अदालत ने सलमान के जमानती वारंट फिर जारी किए और 23 फरवरी को तलब किया. आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि वह इन जमानती वारंट की तामील कराएं.

जिला उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. सिंह ने आयोग में खुद अपनी पैरवी की. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मामले में राज्य आयोग ने जमानती वारंट तामील होने तक सलमान के गिरफ्तारी वारंट जारी करने को कहा इसलिए फिर से जमानती वारंट जारी किए जाते हैं.

पढ़ें:सलमान खान को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर रोक

एडवोकेट योगेन्द्र सिंह ने सुनवाई के दौरान परिवादी का प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि पान मसाला का भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के कारण सलमान के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं. राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में जारी जमानती वारंट निरस्त करने की गुहार लगाई गई. जिला आयोग ने मामले में जवाब पेश होने तक भ्रामक विज्ञापन नहीं करने को कहा था. पूर्व में परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आयोग की रोक के बावजूद इसका विज्ञापन किया जा रहा है. इस पर जिला आयोग ने 15 जनवरी को सलमान के जमानती वारंट जारी किए थे. गत दिनों कंपनी की अपील पर राज्य आयोग ने जमानती वारंट तामील होने तक सलमान खान के गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी थी.

पढ़ें: जयपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, सलमान खान के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

