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बलौदाबाजार से बड़ी खबर, सीएम के दौरे में बड़ा हादसा टला, एसी यूनिट में वायर जलने से मची अफरा-तफरी

सीएम विष्णुदेव साय के बलौदाबाजार दौरे में एक बड़ा हादसा टल गया. पढ़िए पूरी खबर

Accident Averted in Balodabazar
बलौदाबाजार में दुर्घटना टली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 5:49 PM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार: सीएम विष्णुदेव साय बलौदाबाजार के दौरे पर थे. इस दौरान भोजन कक्ष के बाहर एसी आउटर यूनिट में शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी मच गई. गनीमत रही की कर्मचारियों की तत्परता से बड़ी घटना टल गई. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंच के पीछे बनाए गए पंडाल स्थित भोजन कक्ष में भोजन करने पहुंचे थे. अचानक एसी के आउटर यूनिट से धुआं उठता देख मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर का था और इसमें बड़ी संख्या में हितग्राही, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे.

पहले सौगात, फिर अचानक हड़कंप

इससे पहले विष्णु देव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत प्रदेशभर के करीब 5 लाख हितग्राहियों के खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की. हर हितग्राही को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई. इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल था. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भोजन के लिए मंच के पीछे बने पंडाल के भोजन कक्ष में पहुंचे. इसी दौरान यह घटना हुई.

बलौदाबाजार में हादसा टला (ETV BHARAT)

कर्मचारियों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

घटना के दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत स्थिति को संभाला. बताया जा रहा है कि वायर में आग जैसी स्थिति बनने के बाद तत्काल कनेक्शन काट दिया गया और आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया. यदि समय रहते यह कार्रवाई नहीं होती, तो पंडाल में मौजूद लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था. गर्मी और भीड़भाड़ के बीच इस तरह की घटना गंभीर रूप ले सकती थी.

तेज गर्मी बनी वजह, वायर हुआ क्षतिग्रस्त

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज गर्मी और अधिक लोड के कारण एसी की बाहरी यूनिट के वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ. इसके चलते तार जल गया और धुआं निकलने लगा. हालांकि, घटना के तुरंत बाद तकनीकी टीम ने वायर को काटकर कनेक्शन पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण में आ गई.

The AC wire caught fire
एसी के वायर में लगी आग (ETV BHARAT)

जिम्मेदारी को लेकर विभागों में टकराव

घटना के बाद जब मीडिया ने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे, तो एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला शुरू हो गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना था कि उनका कार्य केवल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, इसके बाद रखरखाव और अन्य जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) की होती है. वहीं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इस मामले में विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तकनीकी खराबी और वायरिंग से जुड़ी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है. इस पूरे मामले में किसी भी विभाग ने स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश की, जिससे सवाल और गहरे हो गए हैं.

मीडिया के सवालों से बचते नजर आए अधिकारी

घटना के बाद मौके पर मौजूद कई अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए. स्पष्ट जवाब देने के बजाय अधिकारी इधर-उधर होते दिखे. इस रवैये ने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इतने बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तय होना जरूरी माना जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इतने बड़े और हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि वीवीआईपी कार्यक्रमों में बिजली, फायर सेफ्टी और तकनीकी व्यवस्था की मल्टी-लेयर जांच होनी चाहिए. छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आयोजन स्थल पर पहले से सभी उपकरणों की जांच की गई थी या नहीं. हालांकि, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह मामला जांच का विषय बन गया है. यह जरूरी है कि यह स्पष्ट किया जाए कि वायरिंग में खराबी कैसे आई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है. यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और गंभीर रूप ले सकती हैं.

हादसे से पैदा हुई चिंता

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री द्वारा की गई 500 करोड़ रुपए की राशि अंतरण ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन में राहत की उम्मीद जगाई, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के तुरंत बाद हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है. यह घटना भले ही बड़ी दुर्घटना में नहीं बदली, लेकिन इसने यह जरूर संकेत दिया है कि ऐसे आयोजनों में तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

घटना के बाद जब मीडिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल पूछने की कोशिश की, तो कई जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए. कुछ अधिकारी मौके से हटते हुए दिखाई दिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यह भी चर्चा में रहा कि कार्यक्रम जैसे हाई-प्रोफाइल आयोजन में सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक गंभीर मानी जाती है. ऐसे में एसी यूनिट में वायर जलने की घटना ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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