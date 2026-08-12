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बिहार की बेटी मीशा सिंह को राष्ट्रपति भवन से बुलावा, 15 अगस्त को होंगी सम्मानित

कटिहार: कहते हैं कि सपने अगर बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती. कटिहार की बेटी मीशा सिंह ने अपनी मेहनत, सोच और इनोवेटिव आइडिया के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिससे आज पूरा कटिहार ही नहीं बल्कि बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है. इस युवा उद्यमी को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है.

15 अगस्त के लिए बुलावा: खास बात यह है कि इस श्रेणी में आमंत्रित होने वाली मीशा बिहार की एकमात्र महिला युवा उद्यमी हैं. राष्ट्रपति भवन से मिले इस विशेष आमंत्रण ने मीशा के परिवार के साथ-साथ पूरे सीमांचल में खुशी की लहर है.

राष्ट्रपति भवन से मीशा सिंह को खास बुलावा (ETV Bharat)

क्या करती हैं मीशा सिंह?: कृषि की पढ़ाई कर चुकीं मीशा सिंह पिछले करीब दो वर्षों से फिशरी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उनका फोकस मछली के लिए बेहतर कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित करने पर है, ताकि मछली को कम नुकसान के साथ बाजार तक पहुंचाया जा सके और मछली कारोबार से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.

लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन पर जोर: मीशा कहती हैं कि सीमांचल में मछली उत्पादन और कारोबार की अपार संभावनाएं हैं लेकिन बेहतर लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन की कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है. इसी समस्या को उन्होंने अवसर के रूप में देखा और अपने आइडिया को स्टार्टअप का रूप देने की दिशा में काम शुरू किया. आज उनकी इसी सोच और लगातार मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है.