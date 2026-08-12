ETV Bharat / state

बिहार की बेटी मीशा सिंह को राष्ट्रपति भवन से बुलावा, 15 अगस्त को होंगी सम्मानित

युवा उद्यमी मीशा सिंह को 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन से खास बुलावा आया है. पढ़ें कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट..

Misha Singh
मीशा सिंह को राष्ट्रपति भवन से बुलावा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटिहार: कहते हैं कि सपने अगर बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती. कटिहार की बेटी मीशा सिंह ने अपनी मेहनत, सोच और इनोवेटिव आइडिया के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिससे आज पूरा कटिहार ही नहीं बल्कि बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है. इस युवा उद्यमी को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है.

15 अगस्त के लिए बुलावा: खास बात यह है कि इस श्रेणी में आमंत्रित होने वाली मीशा बिहार की एकमात्र महिला युवा उद्यमी हैं. राष्ट्रपति भवन से मिले इस विशेष आमंत्रण ने मीशा के परिवार के साथ-साथ पूरे सीमांचल में खुशी की लहर है.

राष्ट्रपति भवन से मीशा सिंह को खास बुलावा (ETV Bharat)

क्या करती हैं मीशा सिंह?: कृषि की पढ़ाई कर चुकीं मीशा सिंह पिछले करीब दो वर्षों से फिशरी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उनका फोकस मछली के लिए बेहतर कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित करने पर है, ताकि मछली को कम नुकसान के साथ बाजार तक पहुंचाया जा सके और मछली कारोबार से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.

लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन पर जोर: मीशा कहती हैं कि सीमांचल में मछली उत्पादन और कारोबार की अपार संभावनाएं हैं लेकिन बेहतर लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन की कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है. इसी समस्या को उन्होंने अवसर के रूप में देखा और अपने आइडिया को स्टार्टअप का रूप देने की दिशा में काम शुरू किया. आज उनकी इसी सोच और लगातार मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है.

Misha Singh
राष्ट्रपति भवन से मिला खास बुलावा (ETV Bharat)

"बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि यहां से सम्मानित होने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं. हम लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं. उसी से रिलेटेड हमारा प्रोपोजल था, उसी के सम्मान में हमको ये इनविटेशन आया है."- मीशा सिंह, युवा उद्यमी

मीशा की सफलता में परिवार बना ताकत: मीशा की इस उपलब्धि में फैमिली का पूरा सपोर्ट है. राष्ट्रपति भवन से मिले खास आमंत्रण से सभी काफी खुश हैं. माता-पिता काफी भावुक नजर आए. मां शीला देवी ने कहा कि परिवार को मीशा पर नाज है, उसने अपनी मेहनत की बदौतल ये सफलता हासिल की है.

Misha Singh
परिवार के साथ मीशा सिंह (ETV Bharat)

"मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है. हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी आने वाले समय में भी बिहार और देश का नाम रोशन करेगी."- शीला देवी, मीशा की मां

क्या बोलीं बहन?: वहीं, बहन भावना ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मीशा का नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल और बिहार की बेटियों का सम्मान है. वो कहती हैं, 'मीशा उन बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं, जो पारंपरिक नौकरी के विकल्प से आगे बढ़कर उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं.'

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति भवन जाएंगी बिहार की बेटी माया रामसमुझ वर्मा, 'बीरो पावर' का दिखेगा जलवा

TAGGED:

KATIHAR NEWS
INDEPENDENCE DAY
कटिहार की बेटी मीशा सिंह
युवा उद्यमी मीशा सिंह
MISHA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.