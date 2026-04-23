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पहाड़ चढ़कर ढोते हैं पीने का पानी, ढोढ़ी बनाकर जुगाड़, 'गंदा' पानी से बुझती प्यास

ईटीवी भारत की टीम लुंड्रा विधानसभा के महादेव डूगू गांव पहुंची, जहां आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीण ढोढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. ग्रामीण तेजू नागेश ने बताया कि ढोढ़ी का पानी ले जाने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं, क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर रहते हैं, जहां पानी की सुविधा नहीं है. हम यहां से पानी ढोकर ले जाते हैं. जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछ गई है, टंकी भी बन गई है, लेकिन पानी नहीं आता है.

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का यह अकेला गांव नहीं है, बल्कि कई गांवों के लोग आज भी पानी के लिए भटकते हैं. ढोढ़ियों का पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं. पहाड़ के नीचे की तराई में एक गहरा गड्ढा खोदकर पानी का जुगाड़ किया जाता है. इस गहरे गड्ढे को ही ढोढ़ी कहा जाता है. इस ढोढ़ी में पहाड़ से और आसपास से बहकर पानी आता है.

सरगुजा : ''गंदा पानी महकता भी है, लेकिन मजबूरी है, बस पी लेते हैं, जिंदा भी तो रहना है ना'', सरगुजा के महादेव डूगू गांव की सीतामणी तपती दुपहरी में गुस्से से लाल होकर कहती हैं. सीतामणी के साथ गांव की अन्य महिलाएं पीने का पानी लेने पहाड़ के नीचे तराई में बरसों पहले गड्ढे के पास खड़ीं हैं. बारी बारी से वे लोग पानी भर रहे हैं. यह रोज की दिनचर्या का हिस्सा है. ईटीवी भारत की टीम इस गांव की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए जब गांव पहुंची, तो गंदा पानी पीकर प्यास बुझा रहे इन लोगों का दर्द छलक पड़ा.

गर्मी में और दूषित हो जाता है पानी

ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में ये पानी दूषित हो जाता है. सड़कों की धूल कुएं में काई का रूप ले लेती है और पानी लाल हो जाता है. बरसात के दिनो में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. पहाड़ों से पूरा पानी इस जुगाड़ के कुएं में आ जाता है. लोग छानकर इसी पानी को पीते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं.

गर्मी, बरसात में बहुत समस्या होती है. गंदगी जमा हो जाती है लेकिन गंदा पानी ही पीना पड़ता है-विकास लकड़ा, ग्रामीण

गांव वालों की मांग है कि इस गर्मी में उनके यहां कम से कम एक बोरिंग का खनन हो, जिससे पानी कि किल्लत दूर हो सके और बीमारियों से वो बच सकें.

अच्छा पानी के लिए हैंडपंप या बोर की सुविधा होनी चाहिए-अंजना, ग्रामीण

इस पानी से नहाते हैं, कपड़े भी साफ करते हैं, पीते भी हैं, मजबूरी है-सीतामुनी, ग्रामीण

पानी की परेशानी और सियासत

विपक्ष के नेता राकेश गुप्ता जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और जल जीवन मिशन की सफलता से पहले पूर्व से चली रही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बोरवेल उत्खनन की बात कर रहे हैं.

बर्तन में रखे इसे पानी से ग्रामीण बुझाते हैं प्यास (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार बदली और वाटर सोर्स के प्लानिंग को ध्यान में रखे बिना, केवल टंकी और पाइपलाइन का काम करा दिया गया. हेंडपंप रिपेयरिंग के लिए जो राशि आती थी, वो भी रूक गई. हेंडपंप के रिपेयरिंग के लिए वॉशर की दिक्कत भी पिछले दो तीन साल से हो रही है. जल जीवन की पाइपलाइन तो बिछ गई लेकिन फिल्टर प्लांट नहीं बना. टैब वाटर की प्लानिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई है.

किसानों को फिर पाषाण काल में जाना पड़ रहा है, वो ढोढ़ी से पानी पी रहे हैं. डिजीटल इंडिया में इसे दुखद अध्याय कह सकते हैं-राकेश गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत

राकेश गुप्ता कहते हैं कि गर्मी इस बार बहुत भीषण है. सरकार जल जीवन का पानी तब देगी, जब फिल्टर प्लांट बनेंगे. ग्रुप वाटर स्कीम में अंबिकापुर ग्रामीण के आसपास के 101 में से 65 पंचायत हैं. अभी उसमें काम नहीं पाया है. सरकार हेंडपंप रिपेयरिंग के लिए टीम और गाड़ियों जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनको जीवंत करे, वर्ना इस बार बहुत दिक्कत होगी.

सरगुजा में पानी के लिए भटकते लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या कहते हैं अधिकारी

जल संसाधन विभाग के ईई ओमकार सिंह कहते हैं कि जहां लोग ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं, वहां के लिए कार्ययोजना बना रहे हैं. वहां बोर ड्राई हैं. नल जल योजना में कार्य गति से चल रहा है. लगभग 66 हर घर जल हो चुके हैं. 209 योजनाएं 190 गांव में एमबीएस के अंतर्गत है. फिल्टर प्लांट का काम काफी स्पीड में चल रहा है. यह उम्मीद की जाती है कि अगले साल गांवों में पानी आ जाएगा.

एमबीएस क्या है

एमबीएस यानी समूह जल प्रदाय योजना है. जिन गांवों में जल स्त्रोत नहीं हैं और वो नदी तालाब से पानी लेते हैं. वहां फिल्टर प्लांट से पानी साफ होगा और गांवों में बनी टंकी से पानी सप्लाई किया जाएगा.

आजादी के दशकों बाद भी पानी की समस्या

देश को आजाद हुए 77 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है. इस बीच ना जाने कितने विधायक और सांसद अलग अलग राजनीतिक दल यहां से रहे. लेकिन आलम ये है कि इतने वर्षों में पीने का साफ पानी भी सरगुजा के कई गावों को मयस्सर नहीं है. देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन सरगुजा के कुछ इलाकों में अमृत तो दूर पीने का पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.