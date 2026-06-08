कोरबा में बदमाशों का कहर, ASI के बेटे पर चढ़ाई गाड़ी, पीछा करने वाले दोस्त को अगवा करके की पिटाई
कोरबा में बदमाशों का कहर देखने को मिला है. एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने के बाद उसके दोस्त को अगवा कर पिटाई की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 12:04 PM IST
कोरबा : ऊर्जाधानी में रविवार रात को एक छोटी सी बात पर दो युवकों की जान पर बन आई. कोरबा शहर से लेकर बलगी मोड तक युवकों ने छोटी सी बात पर एक को बोलेरो से कुचलने का प्रयास किया. वहीं जब दूसरे युवक ने इसका विरोध किया तो बोलेरो सवार ने युवक के कनपटी पर पिस्तौल रखी और उसे अधमरा होने तक मारा. पीड़ितों में से एक एएसआई का बेटा है,जिसकी हालत गंभीर है.वहीं दूसरा युवक भी गंभीर रुप से घायल है.
आदतन बदमाशों का नाम आ रहा सामने
इस वारदात में पिस्टलनुमा हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है. हवाई फायरिंग का भी आरोप घायल ने लगाया है. पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास और लूट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की धर पकड़ करने का प्रयास जारी है. इस वारदात को अंजाम देने में कुछ आदतन बदमाशों का नाम भी सामने आ रहा है.
कैसे हुआ युवकों में विवाद ?
ये घटना रविवार दरमयानी रात एक से तीन बजे के बीच की है. सिटी कोतवाली थाना के अधीन मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत बुधवारी बायपास मार्ग पर रात करीब 1 बजे कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ काले रंग की कार में मौजूद थे. इस दौरान यहां एक सफेद रंग की बोलेरो आकर रुकी और सड़क पर पूरी जगह होने के बावजूद काली गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए. इस दौरान सफेद गाड़ी सवार लोगों ने पहले से खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए कहा.जिसे वहां खड़े युवकों ने मना कर दिया.विवाद के दौरान कार में बैठा एएसआई रामनारायण रात्रे का पुत्र चंद्रमणि रात्रे(दादू) जैसे ही बाहर निकला और सड़क पर पहुंचा. उसे देखते ही सफेद गाड़ी चालक ने गाड़ी बढ़ाई और उसे ठोकर मारते हुए भाग गया.
गाड़ी का पीछा करने गए दो युवकों के साथ मारपीट
आनन-फानन में एक स्कूटी पर साहिल निर्मलकर के साथ अरविंद राठौर ने दोस्त को कुचलने वाले बोलेरो का पीछा करना शुरू किया. पीछा करते दोनों एनटीपीसी मार्ग से होते हुए बलगी के रास्ते पर चले गए. तब तक बोलेरो चलाने वाले आरोपी ने ड्राइव करते हुए ही अपने और भी दोस्तों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद स्कूटी सवार अरविंद राठौर को खींचकर सड़क पर गिराया जबकि निर्मलकर वहां से भाग निकला. अरविंद को कार में जबरन बिठाकर अपने साथ ले गए. कार में ही अरविंद के साथ मारपीट की गई. आरोप है कि बलगी में एक स्थान पर ले जाकर करीब 25 से 30 की संख्या में लाठी-डंडा से लैस युवकों ने अरविंद पर हमला कर दिया. पिस्टलनुमा हथियार अरविंद की कनपटी पर टिकाया गया, हवाई फायरिंग की गई. अधमरा होने तक पीटने के बाद बदमाशों ने अरविंद को बलगी मोड़ के पास फेंक दिया.
अरविंद ने होश में आने के बाद किया कॉल
जानकारी के अनुसार अरविंद के पास दो फोन थे. इसमें से एक फोन की लूट हुई है, जबकि दूसरे फोन से अरविंद ने होश आने पर अपने साथियों को फोन पर इस घटना की जानकारी दी. अरविंद के दोस्त घटना स्थल पहुंचे और वहां से अरविंद को अपने चारपहिया में सवार कर बांकीमोंगरा थाना के लिए रवाना हुए. अरविंद को रात में ही कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी अस्पताल में एएसआई के पुत्र को भी भर्ती कराया गया है, जो फिलहाल आईसीयू में है. जिसे अब इलाज के लिए अपोलो अस्पताल रेफर किया गया है.
बुधवारी बाइपास मोड़ के पास एक युवक पर बोलेरो चढ़ाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया है. दूसरे युवक को बलगी क्षेत्र में पीटा गया और लूटपाट भी हुई है, इस मामले में हत्या के प्रयास और लूटपाट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. कुछ लोगों की पहचान हुई है. दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा-लखन पटले,ASP
घटना में शामिल बदमाशों की हुई पहचान
इस वारदात में शामिल दो युवकों की पिटाई करने वाले बदमाशों की पहचान पुलिस ने कर ली है. अरविंद ने भी पुलिस को अपना बयान दे दिया है. अरविंद के बयान के अनुसार पुलिस आगे के कार्रवाई कर रही है. जानलेवा हमले के आरोपियों में एक युवक की पहचान नीरज साहू के तौर पर हुई है. जो बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसके विरुद्ध बांकीमोंगरा थाने में लगभग 6 से 7 मामले दर्ज हैं. नीरज के ट्रांसपोर्टर और डीजल चोरी के कार्य में सक्रिय रहने की जानकारी भी सामने आई है.
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