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उदयपुर में बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में की तोड़फोड़, महिला को कार से कुचला, अस्पताल में मौत

गाड़ी पर बैठकर आए थे बदमाश ( CCTV Footage )

उदयपुर : प्रताप नगर थाना क्षेत्र में महिला को कार से कुचलने के मामले में अब घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में बदमाश घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान घर से बाहर आई 52 वर्षीय उर्मिला कंवर पत्नी फतहसिंह को कार से कुचल दिया गया. गंभीर हालत में परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतापनगर थानाधिकारी अजयसिंह राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया है. CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं. घटना एयरपोर्ट मार्ग स्थित कपिल विहार कॉलोनी में शुक्रवार शाम करीब 5:43 बजे हुई. पुलिस के अनुसार मामले के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है. भीलवाड़ा के नांदसा निवासी यशप्रताप सिंह और चित्तौड़गढ़ के मीनाड़ा निवासी यशपाल सिंह झाला के बीच पहले से विवाद चल रहा था. शुक्रवार दोपहर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा भी हुआ था. बताया जा रहा है कि दोपहर के विवाद के बाद शाम को यशपाल सिंह अपने साथियों के साथ तीन एसयूवी में कपिल विहार पहुंचा. करीब 20 से 25 लोगों के वहां पहुंचने की बात सामने आई है. आरोप है कि बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और तोड़फोड़ की. महिला को कार से कुचला. (CCTV Footage)