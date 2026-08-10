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उन्नाव में अराजक तत्वों ने किया बाबा साहब की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश

अराजक तत्वों ने किया बाबा साहब की प्रतिमा खंडित
अराजक तत्वों ने किया बाबा साहब की प्रतिमा खंडित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 3:11 PM IST

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उन्नाव: जनपद के सोहरामऊ थाना क्षेत्रके हसनापुर गांव में सोमवार को अराजक तत्वों ने बाब सोहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी, घटना की सुचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और हंगासा शुरू कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही सोहरामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. ऐसे में प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा से न हो.

सोहरामऊ थाना प्रभारी अरविंद पांडे ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

घटना के बाद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है. साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और घटना से संबंधित जानकारी होने पर पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा को जल्द ठीक कराया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है. आरोपियों की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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