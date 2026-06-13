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सिरोही में बदमाशों का उत्पात, वाहनों में तोड़फोड़...दो युवक घायल

सिरोही: जिले के रोहिड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में स्वरूपगंज-कोटड़ा रोड स्थित गोपाला बेड़ा के पास शुक्रवार रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. बदमाशों ने चालकों को निशाना बनाया और 4 से 5 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी. मारपीट एवं तोड़फोड़ में दो युवक घायल हो गए. अचानक हुई घटना से वाहन चालकों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. बदमाश शराब के नशे में बजाए गए.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

रोहिड़ा थाना अधिकारी अमराराम खोखर ने बताया कि थाना क्षेत्र के गोपाला बेड़ा के पास घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम सक्रिय है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने शराब के नशे में वाहनों में तोड़फोड़ की. लूटपाट जैसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हमले में स्वरूपगंज निवासी बिजोन पुत्र विनोद कुमार और बोरूबुज निवासी भूपेंद्र पुत्र मानाराम घायल हो गए. इन्हें स्वरूपगंज अस्पताल में भर्ती कराया है.

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