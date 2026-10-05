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कौशांबी में अराजक तत्वों ने की मंदिर में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं में आक्रोश

कौशांबी में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़. ( ईटीवी भारत )

कौशांबी: कौशांबी जिले के एक गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बेहद निंदनीय कोशिश सामने आई है.

कौशांबी में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़. (ईटीवी भारत)

सोमवार की सुबह जब कुछ ग्रामीण और श्रद्धालु हमेशा की तरह नियमित पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर के दरवाजे खुले पाए और अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मंदिर में स्थापित मां काली की मुख्य प्रतिमा के साथ-साथ आसपास की दो अन्य प्रतिमाएं भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थीं.

महेवाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलवारा गांव की है. जहां गांव के लोग रोजाना की तरह रविवार की रात को भी विधि-विधान से पूजा-पाठ संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे.

कौशांबी में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़. (ईटीवी भारत)

रविवार देर रात अज्ञात अराजक तत्वों ने स्थानीय मंदिर में मां काली की प्रतिमा सहित तीन मूर्तियों को खंडित कर दिया. इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

प्रतिमाओं के टूटे होने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रोष प्रकट करने लगे.

घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना यूपी 112 आपातकालीन सेवा के साथ-साथ स्थानीय महेवाघाट थाना पुलिस को दी.

कौशांबी में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़. (ईटीवी भारत)

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल भारी पुलिस बल के साथ स्थानीय थाने के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास गहन छानबीन की और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का प्रयास भी किया.

घटना के बाद से क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

इस संबंध में महेवाघाट थाना प्रभारी कुमार शंकरम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. शुरुआती जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है.

मंदिर के आसपास या रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा सके. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.