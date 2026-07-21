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वाराणसी में अराजक तत्वों ने तोड़ी हनुमान प्रतिमा, ग्रामीणों में आक्रोश

वाराणसी: सारनाथ थाना क्षेत्र के सथवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लोगो ने गांव में स्थापित हनुमान प्रतिमा को कई टुकड़ों में बिखरा देखा. घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया, सुचना पर पहुंची पुलीस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.



एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी के अनुसार, मामला सथवा गांव में स्थित एक मंदिर का है. बीती रात अराजक तत्वों द्वारा गांव में स्थित एक मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा को तोड़ दी गई. सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर पहुचें, तो मूर्ति के अवशेष मंदिर के सीढ़ियों पर गिरे मिले, जिसके बाद स्थानीय लोगो में आक्रोश बढ़ गया और हंगामा करने लगे.

ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच करने के बाद अज्ञात अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी.

विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि, जिस जमीन पर मंदिर बनी है, उस जमीन के मालिक द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोपी की तलाश कर जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगो में काफ़ी आक्रोश है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, ताकि किसी तरह का माहौल तनावपूर्ण न हो सके.