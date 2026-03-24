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मेरठ: बाबा साहेब की प्रतिमा को बदमाशों ने किया खंडित, सरधना में तनाव का माहौल

माहौल बिगाड़ने के लिए बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की नई स्थापित प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया.

मेरठ में अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला
मेरठ में अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 3:50 PM IST

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मेरठ: जिले के सरधना थाना क्षेत्र के भगवानपुर में, सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की नई स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, और सिर अपने साथ ले गए. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया, ग्रामीण दोषियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.

30 तारीख को होना था अनावरण: ​​सरधना थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार, प्रतिमा पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा अपने निजी कोष से स्थापित कराई गई थी, इसका औपचारिक अनावरण आगामी 30 मार्च को प्रस्तावित था. कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं. उससे पहले ही क्षेत्र में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए तोड़ फोड़ के मामले को अंजाम दिया गया.

दोषियों की गिरफ्तारी जल्द: घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हंगामा शुरू हो गया, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित करने व दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का आश्वासन दिया.

माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई: दिनेश प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, "किसी भी स्थिति में गांव की शांति को भंग नहीं होने दीया जाएगा, आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित कर दी गई है. कानून हाथ में लेने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

ये भी पढ़ें: प्रयागराज में अराजक तत्वों ने आंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश

Last Updated : March 24, 2026 at 3:50 PM IST

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