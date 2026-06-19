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कौशांबी में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की मूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश

कौशांबी में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की मूर्ति ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी: जिले में शुक्रवार को कुछ अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को पूरी तरह से खंडित कर दिया. सुबह जब ग्रामीणों की नजर टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी, तो इलाके में हड़कंप मच गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत कराया और नई मूर्ति लगाने की कवायद शुरू कर दी.



क्षेत्राधिकार कौशांबी जेपी पांडे के अनुसार, घटना जजौली गांव की है, जहां वर्षों से आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी. शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए निकले तो उन्होंने प्रतिमा को जमीन पर खंडित अवस्था में पाया. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे. हालांकि, यह घटना किसने अंजाम दी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.