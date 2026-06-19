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कौशांबी में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की मूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति खंडित होने से लोगों में गुस्सा

कौशांबी में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की मूर्ति
कौशांबी में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की मूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 1:59 PM IST

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कौशांबी: जिले में शुक्रवार को कुछ अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को पूरी तरह से खंडित कर दिया. सुबह जब ग्रामीणों की नजर टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी, तो इलाके में हड़कंप मच गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत कराया और नई मूर्ति लगाने की कवायद शुरू कर दी.

क्षेत्राधिकार कौशांबी जेपी पांडे के अनुसार, घटना जजौली गांव की है, जहां वर्षों से आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी. शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए निकले तो उन्होंने प्रतिमा को जमीन पर खंडित अवस्था में पाया. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे. हालांकि, यह घटना किसने अंजाम दी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.

क्षेत्राधिकार कौशांबी जेपी पांडे (Video Credit; ETV Bharat)

मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया और टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को वहां से हटवाया और तुरंत नई मूर्ति स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी. फिलहाल, गांव में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पुलिस ने अज्ञात अराजकतत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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