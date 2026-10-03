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पटना में हैवानियत! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेड़ से बांधकर पीटा

धनरुआ में युवक की पिटाई ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना से सटे धनरुआ थाना क्षेत्र के तेल्हाड़ी गांव में बदमाशों ने एक युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. पुराने विवाद में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, लाइटर से उसके सिर के बाल जला दिए गए और दहशत फैलाने के लिए 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई. घटना देर शाम दरधा नदी पुल के पास घटी.