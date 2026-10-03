पटना में हैवानियत! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेड़ से बांधकर पीटा
पटना से सटे धनरूआ में बदमाशों ने एक युवक को पहले पेड़ में बंधा फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : October 3, 2026 at 11:08 AM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे धनरुआ थाना क्षेत्र के तेल्हाड़ी गांव में बदमाशों ने एक युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. पुराने विवाद में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, लाइटर से उसके सिर के बाल जला दिए गए और दहशत फैलाने के लिए 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई. घटना देर शाम दरधा नदी पुल के पास घटी.
पेड़ से बांधकर की पिटाई
घायल की पहचान तेल्हाड़ी निवासी बिट्टू शर्मा के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार शाम को वह दरधा नदी पुल के पास बैठा था. तभी रामपुर गांव के कुछ युवक वहां पहुंचे और उसे जबरन पकड़कर थोड़ी दूर ले गए. वहां उसके हाथ-पैर बांधकर पेड़ से बांध दिया गया और लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की गई. पिटाई में उसका एक हाथ टूट गया.
बदमाश युवक को पेड़ से बांधकर हुए फरार
इसके बाद बदमाशों ने लाइटर से उसके सिर के बाल जला दिए. परिजनों का आरोप है कि जब वे शोर सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़े तो बदमाशों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग कर दहशत फैलाई और बिट्टू को बंधा छोड़कर फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है.
बदमाशों ने कराई बराज की पूरी बिजली बंद
परिजनों ने लवाईच बराज पर रहने वाले लखीसराय निवासी सौरव पर साजिश रचने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घटना के समय सौरव ने बराज की पूरी बिजली बंद करवा दी, जिससे इलाके में अंधेरा छा गया और बदमाशों के लिए वारदात को अंजाम देना आसान हो गया. चार लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है.
"लखीसराय निवासी सौरव कुमार ने ये पूरी साजिश रची थी. घटना के समय सौरव ने बराज की पूरी बिजली बंद करवा दी, जिससे इलाके में अंधेरा छा गया और बदमाशों को वारदात करना आसान हो गया."-परिजन
पीएमसीएच में चल रहा है घायल का इलाज
घायल बिट्टू शर्मा को पहले धनरुआ पीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया. पीएमसीएच में भर्ती घायल का फर्द बयान दर्ज किया गया. फर्द बयान में उसने रामपुर निवासी अनुज के पुत्र आकाश पटेल, उमाकांत प्रसाद के पुत्र पंकज कुमार, करियवां पासवान के पुत्र और तेल्हाड़ी निवासी सोनू मल्लाह सहित अन्य अज्ञात पर पेड़ से बांधकर पीटने और बाल जलाने का आरोप लगाया है.
क्या कहती है पुलिस?
धनरुआ थानाध्यक्ष अंकित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल-112 और थाना पुलिस मौके पर भेजी गई थी, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. शुक्रवार शाम लिखित शिकायत मिली है. केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की अपील की है.
"डायल-112 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, हालांकि तब तक बदमाश फरार हो गये थे. केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है." -अंकित कुमार, थानाध्यक्ष, धनरुआ
ये भी पढ़ें-
'मेरा बस चले तो मैं 100 गोली मरवा दूं' बेगूसराय होटल कांड के आरोपी पर भड़के पप्पू यादव
80 साल की बुजुर्ग महिला रोते हुए पहुंची DM के दरबार, सरपंच और उसके बेटे की करतूत सुन हिला प्रशासन