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स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा से मनचले ने की अश्लील हरकतें, मुकदमा दर्ज

परेशान होकर छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा

छात्रा से मनचले ने की अश्लील हरकतें
छात्रा से मनचले ने की अश्लील हरकतें (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 3:21 PM IST

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​पीलीभीत: कोतवाली क्षेत्र में स्कूल जाने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ मोहल्ले के ही एक युवक द्वारा लगातार छेड़छाड़ और अभद्रता करने का गंभीर मामला सामने आया है. मनचले की हरकतों से परेशान होकर छात्रा का स्कूल जाना तक छूटने की नौबत आ गई है.

मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी. शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी शहर के ही एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती है. आरोप है कि जब भी नाबालिग छात्रा सुबह घर से विद्यालय के लिए निकलती है, तो मोहल्ले का ही रहने वाला विनोद नामक युवक उसका रास्ता रोकता है.

​तहरीर के मुताबिक, आरोपी युवक सरेराह छात्रा को भद्दी और अश्लील गालियां देता है, जिससे गंदे इशारे करता है. आरोपी की इन रोजमर्रा की हरकतों से छात्रा बेहद डरी और सहमी हुई है. इस मानसिक प्रताड़ना के कारण छात्रा का स्कूल आना-जाना दूभर हो गया है और उसकी पढ़ाई भी बुरी तरह से बाधित हो रही है.


​बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीलीभीत शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी विनोद पुत्र टोडी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. ​

इस पूरे प्रकरण पर शहर कोतवाल प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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