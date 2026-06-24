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बलरामपुर में युवक के कपड़े उतारकर बदमाशों ने की पिटाई, गुंडों ने निकाला पीड़ित का जुलूस, केस दर्ज

फरियादी का कहना है कि वो बचने के लिए थाने भागकर पहुंचा, लेकिन बदमाश उसे वहां से पकड़कर अपने साथ ले गए.

YOUTH BEATEN UP IN BALRAMPUR
जनपद सदस्य पर गुंडागर्दी का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 11:32 AM IST

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बलरामपुर: बेखौफ बदमाशों ने रामचंद्रपुर इलाके में एक युवक के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की. युवक से मारपीट करने का आरोप स्थानीय जनपद सदस्य सहित उसके साथियों पर लगा है. युवक की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. फरियादी युवक की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. पीड़ित युवक का कहना है कि गुंडों से बचने के लिए वो भागकर थाने में जा घुसा, लेकिन वहां पहुंचकर बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए. पीड़ित युवक का कहना कि गुंडों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके कपड़े उतारकर शहर में घुमाया.

जनपद सदस्य पर गुंडागर्दी का आरोप

फरियादी अल्ताफ अंसारी ने बताया कि 2 महीने पहले उसने राशन कार्ड बनाने के लिए जनपद सदस्य बख्स अंसारी को कहा था. पीड़ित का कहना है कि उसने आरोपी को यहां तक कहा कि वो पैसे लेकर उसका राशन कार्ड बनवा दे. फरियादी ने कहा कि तब आरोपी ने पैसे लेने से इंकार कर दिया और कहा कि वो उसका राशन कार्ड बिना पैसों के ही बना देगा. लेकिन जब काफी दिनों तक उसका राशन कार्ड नहीं बना तो वो पूछने के लिए बख्श अंसारी के पास चला गया. आरोप है कि जब उसने राशन कार्ड के बारे में पूछा तो वो भड़क गया. आरोपी जब वहां से जान बचाकर भागा तो वो सीधे थाने में चला गया. फरियादी का कहना है कि वहां उस वक्त एक ही पुलिस कर्मचारी मौजूद रहा. उसकी मौजूदगी में बदमाश उसे वहां से पकड़कर अपने साथ ले गए.

जनपद सदस्य पर गुंडागर्दी का आरोप (ETV Bharat)


रामचंद्रपुर थाने में शिकायत दर्ज

प्रार्थी अल्ताफ अंसारी की शिकायत पर रामचंद्रपुर थाने में आरोपी और क्षेत्र के जनपद सदस्य बक्श अंसारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 351, 296, 115, 3(5) के तहत अपराध रिपोर्ट दर्ज कर लिया है साथ ही मामले की जांच और इस घटना से संबंधित सभी तथ्य की जांच करने में जुट गई है.

राशन कार्ड बनवाने को लेकर जनपद सदस्य बख्श अंसारी से बात हुई थी, लेकिन दो महीने का समय बीतने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बना. यहीं पूछने के लिए मैं यहां पर आया था. मेरे सवाल करने पर वो भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी. मेरे कपड़े उतारकर मुझे शहर में घुमाया: अल्ताफ अंसारी, फरियादी

युवक की पीठ पर चोट के निशान हैं. चोट के निशानों में ब्लिडिंग जैसा भी नजर आ रहा है. शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे पैर और हाथों में भी चोट के निशान मिले हैं: डॉ दीपांकर, मेडिकल ऑफिसर



अनिरुद्धपुर गांव का रहने वाला आरोपी

फरियादी ने बताया कि बख्स अंसारी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें वह जेल की हवा भी खा चुका है. आरोपी है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद रसूख जमाने की कोशिश में वह विवादों से घिरा रहता है.

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