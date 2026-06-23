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रात को नाच देखने गया था किशोर, सुबह पिता को सिसम पेड़ के नीचे मिली लाश

मसौढ़ी में नाच देखने गए 16 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है. पिता को सिसम के पेड़ के नीचे मिली लाश.

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मसौढ़ी में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 12:37 PM IST

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पटना: पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 16 वर्षीय किशोर की गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतक अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है. मृतक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई है.

जमीन विवाद में हत्या: पिता दिनेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसको लेकर 18 मई 2026 को गांव के ही सियासरण सिंह, पिता स्व. मुनिलाल सिंह, अरुण कुमार, पिता सियासरण सिंह, सोनू कुमार, पिता अरुण कुमार, कल्लू कुमार, पिता अशोक कुमार, साहिल कुमार, पिता अशोक कुमार, कुंती देवी, पति सियासरण सिंह, बबीता देवी, पति अरुण कुमार और आशा देवी, पति अशोक कुमार ने मिलकर उनके साथ मारपीट की थी.

मसौढ़ी में हत्या (ETV Bharat)

परिवार उजाड़ने की धमकी: मृतक के पिता के अनुसार, आरोपियों ने मारपीट कर केस दर्ज कर दिया था. जिसके बाद वे जेल में थे. इसी दौरान मेरे बेटे को धमकी की थी कि परिवार को जान से मार देंगे. वंश उजाड़ देने की धमकी दी थी. पिता का आरोप है कि इसी रंजिश के कारण बेटे की हत्या की गई है. जब सुबह खेत की ओर गए तो एक पेड़ के नीचे बेटे का शव मिला. किशोर के गले पर रस्सी के निशान पाए गए हैं, जिससे गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

"हमारे घर के पास की जमीन का विवाद चल रहा था, पहले भी लोगों ने धमकी दी थी कि तुम्हारा वंश उजाड़ देंगे, तुम्हारे इकलौते बेटे को मार देंगे मुझे शक है कि उन्हीं लोगों ने गले में रस्सी लगाकर मेरे बेटे को मार दिया है. मेरा इकलौता बेटा था."-दिनेश कुमार, मृतक के पिता

इंटर का छात्र था किशोर: मृतक की मां ने बताया कि अभिषेक ने हाल ही में मैट्रिक परीक्षा पास की थी और इंटर में नामांकन कराया था. मां संगीता देवी ने रोते हुए बताया, 'बेटे के बहुत सपने थे, लेकिन दरिंदों ने उसे गला घोंटकर मार दिया. अब हमारा सहारा कौन होगा?'

"हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा पास कर इंटर में नाम लिखवाया था. बहुत शौक था कि हम अपने इकलौते बेटे को कुछ करता देखेंगे लेकिन दरिंदों ने मेरे बेटे को गला घोट कर मार दिया है. अब किसके सहारे जिएंगे." -संगीता देवी, मृतक की मां

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 8 नामजद ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार, किशोर का शव बरामद कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

"गांव में एक 16 वर्षीय किशोर का शव बरामद किया गया है, गले पर रस्सी का निशान भी है. पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा, परिजनों ने आठ लोगों पर नामजद किया है. पूरी जांच पड़ताल की जा रही है." -विवेक कुमार, थानाध्यक्ष मसौढ़ी

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