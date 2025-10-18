चोरों का अजीब कारनामा! कोटा में डॉक्टर की कार के चारों टायर चोरी, अलॉय व्हील्स भी ले गए

ETV Bharat / state

डॉक्टर की कार के चारों टायर चोरी
डॉक्टर की कार के चारों टायर चोरी (ETV Bharat Kota)
October 18, 2025

कोटा : शहर के अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर में चोर डॉक्टर की कार के चारों टायर और अलॉय व्हील्स खोल कर ले गए. इस मामले की शिकायत अनंतपुरा थाने को दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है. अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम को भेज दिया था. मौके पर जांच पड़ताल करके आए हैं. परिवादी डॉक्टर ने शिकायत भी दी है.

उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. महेंद्र मीणा की कार से टायर चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया. डॉ. मीना का कहना है कि वे सुभाष नगर में किराए के मकान में रहते हैं. दशहरे मेले के समापन समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जिसके बाद देर रात 12 बजे मेले से वापस लौटे थे. इसके बाद कार को खड़ी कर दिया था, फिर देर रात 1:30 बजे तक जाग रहे थे. तब तक कोई वारदात नहीं हुई थी.

इसके बाद अज्ञात चोर आए. एक तरफ गाड़ी को पत्थर और दूसरी तरफ जैक पर खड़ा किया गया. इसके बाद उसके चारों टायर और अलॉय व्हील्स को खोल लिया है. इसकी जानकारी उन्हें सुबह मिली है. डॉ. मीणा का कहना है कि उनके घर के नजदीक कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन आसपास में सीसीटीवी है. चोर किसी वाहन को लेकर आए थे, जिससे ही वे चोरी के बाद टायर और एलॉय व्हील लेकर गए हैं.

