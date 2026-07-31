मुजफ्फरनगर में मंदिर से लौट रही महिला से लूट; कानपुर देहात में कारोबारी के परिवार से लूटपाट
दोनों ही वारदातों की पुलिस ने शुरू की छानबीन, आरोपियों की तलाश की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:15 AM IST
मुजफ्फरनगर/कानपुर देहात: मुजफ्फरनगर में मंदिर से लौट रही एक महिला से सोने के कुंडल लूटने का मामला सामने आया है. घटना थाना नई मंडी क्षेत्र की है, जहां बदमाश ने पता पूछने के बहाने महिला से कुंडल लूट कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, पूरी घटना वहां लगी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. वहीं, कानपुर देहात में टाइल्स कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई.
मुजफ्फरनगर में महिला से लूटपाट
पीड़िता के अनुसार, वह गुरुवार की सुबह करीब 9 से 9:30 बजे मंदिर से लौट रही थी. घर के पास एक बदमाश ने ठाकुर का मकान पूछने के बहाने उनसे बातचीत की. जैसे ही महिला अपने घर के गेट की ओर बढ़ीं, पीछे से बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके कानों से करीब एक तोला सोने के पंजाबी कुंडल छीन कर फरार हो गया.
सीओ नई मंडी सुनील कुमार के अनुसार, सूचना मिलते ही थाना नई मंडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही घटना के जल्द खुलासे के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हैं.
कानपुर देहात में टाइल्स कारोबारी के परिवार से लूट: कानपुर देहात जिले के रानियां थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्ज ने जायदा नकाबपोश बदमाशो ने टाईल्स कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दे डाला. परिवार द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद बदमाश घर से करीब 3.50 लाख रुपए नकद और जेवर समेत करीब 10 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दे कर फरार हो गए.
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