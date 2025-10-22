ETV Bharat / state

बीकानेर में महिला प्रशिक्षु जज से लूट, कलेक्टर निवास के पास वारदात, गिरने से हुईं घायल

बीकानेर में प्रशिक्षु महिला जज पूजा जनागल से कलेक्टर निवास के पास बदमाशों ने चैन छीनी. पुलिस ने जांच शुरू की.

October 22, 2025

बीकानेर: शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार रात को शहर के पॉश इलाके में एक महिला प्रशिक्षु जज के साथ लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी. यह घटना जिला कलेक्टर के निवास से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

स्कूटी से गिरकर घायल हुईं पूजा जनागल: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी के अनुसार, प्रशिक्षु महिला जज पूजा जनागल स्कूटी से व्यास कॉलोनी से पब्लिक पार्क की ओर जा रही थीं. म्यूजियम सर्किल के पास भ्रमण पथ के समीप अचानक बदमाशों ने उनकी चैन छीन ली. स्नेचिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से पूजा जनागल स्कूटी से गिर गईं और उनके चेहरे पर चोटें आईं. बताया गया है कि उनका एक दांत भी टूट गया.

इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया: घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल जज को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया. देर रात जज के पिता ने सदर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस ने घटना के बाद मौके का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू किया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा.

