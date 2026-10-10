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मैकेनिक को बाइक ठीक कराने के बहाने बुलाया.. फिर NH पर अपराधियों ने मार दी गोली

सीतामढ़ी में फायरिंग ( ETV Bharat )

घायल की पहचान और घटना का स्थान