मैकेनिक को बाइक ठीक कराने के बहाने बुलाया.. फिर NH पर अपराधियों ने मार दी गोली
सीतामढ़ी में बाइक मरम्मत के बहाने बुलाए गए मैकेनिक रेयाज अंसारी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. घायल का चल रहा इलाज. रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार
Published : October 10, 2026 at 9:28 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एनएच-227 स्थित बनौली धर्मकांटा के पास बाइक ठीक कराने के बहाने बुलाए गए एक मैकेनिक को गोली मार दी. गोली लगते ही पीड़ित सड़क पर गिर पड़े, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए.
घायल की पहचान और घटना का स्थान
घायल की पहचान कुम्मा गांव निवासी रेयाज अंसारी के रूप में हुई है. रेयाज बाइक की मरम्मत का काम करता है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें बाइक ठीक कराने के बहाने कुम्मा गांव से सुरसंड बुलाया गया था. वह अपनी बाइक से सुरसंड की ओर जा रहा था, तभी बनौली धर्मकांटा के पास उस पर गोलीबारी की गई.
मरम्मत के बहाने बुलाकर बनाया निशाना
सूचना के मुताबिक किसी व्यक्ति ने रेयाज को बाइक की मरम्मत कराने के लिए सुरसंड आने को कहा था. बुलावे पर वह घर से निकला और रास्ते में ही हमलावरों का निशाना बन गया. घटना के पीछे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे किसने बुलाया था और गोलीबारी का कारण क्या हो सकता है.
खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया
गोली लगने के बाद रेयाज खून से लथपथ सड़क पर गिर गया. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सुरसंड पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर बताई है.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सुरसंड थानाध्यक्ष लाल किशोर गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया. इलाके में घटना के बाद अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. थानाध्यक्ष लाल किशोर गुप्ता ने बताया कि पुलिस रेयाज को बुलाने वाले व्यक्ति की पहचान और घटना से पहले हुई बातचीत का पता लगाने में जुटी है.
"हमलावरों की पहचान और उनके भागने के संभावित रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही है. आपसी रंजिश या किसी विवाद की आशंका पर भी जांच चल रही है, लेकिन अभी किसी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है."-लाल किशोर गुप्ता, थानाध्यक्ष
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और वारदात से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जारी है. जांच का मुख्य फोकस हमलावरों की पहचान, गोलीबारी का कारण और बुलाने वाले की भूमिका पता लगाने पर है.
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