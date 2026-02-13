ETV Bharat / state

बिहार में बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली, घायल ने इस शख्स पर लगाया आरोप

सिवान: बिहार के सिवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अपराधियों ने एक अखबार के पत्रकार रमेश कुमार सिंह को गोली मार दी. घटना पचरुखी बाजार के भवानी मोड़ के पास उस समय हुई जब पत्रकार अपने गांव जसौली खरग लौट रहे थे.

बाइक पर आए दो बदमाशों ने की फायरिंग: शादी समारोह से लौटने के दौरान भवानी मोड़ से लगभग 100 मीटर आगे बढ़ते ही पीछे से एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पत्रकार का पीछ करना शुरू कर दिया. अपराधियों ने ओवरटेक कर अचानक फायरिंग कर दी, जिससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

सिवान में पत्रकार पर फायरिंग (ETV Bharat)

पत्रकार का चल रहा है इलाज: आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल पत्रकार को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पत्रकार रमेश कुमार को फेफड़े के दाहिनी ओर गोली लगी है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा अस्पताल पहुंचे और घायल पत्रकार से बातचीत कर मामले की जानकारी ली.

बदमाशों ने क्यों मारी पत्रकार को गोली?: घायल पत्रकार ने बताया कि उन्हें पहले किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली थी और हमले की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. वो अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में गये थे और वहां से घर लौट रहे थे. पत्रकार ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर सुपारी देकर गोली मारने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

"मैं एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था. मैं जब घर जाने के लिए निकला तो बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछा करके गोली मार दी. मेरे ही गांव के एक शख्स ने 2022 में मुझे मारने के लिए सुपारी दी थी, मुझे उसके ऊपर ही संदेह है. फिलहाल वो शख्स दुबई में रह रहा है."-रमेश कुमार सिंह, पत्रकार