ETV Bharat / state

लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पेट में मारी गोली, युवक गंभीर घायल

युवक बिजयनगर से बाइक से भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था. रायला थाने के निकट वह टॉयलेट करने के लिए रुका, तभी यह घटना घटी.

miscreants shot youth in Bhilwara
एसपी धर्मेंद्र सिंह (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दो बदमाशों ने मध्यप्रदेश के इंदौर के एक युवक को लूटने के बाद गोली मार दी. गोली युवक के पेट में लगी, जो आर-पार हो गई. युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले भीलवाड़ा और फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया. घटना रायला थानो के पास हुई. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य और रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर के सांवेर गांव निवासी मानसिंह पुत्र उमराव, बिजयनगर से बाइक से भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान वह रायला थाने के निकट टॉयलेट करने के लिए रुका, जहां पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने मानसिंह का बैग व मोबाइल छीन लिया, लेकिन बैग में पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने बैग फेंक कर बाइक व मोबाइल छीनने की कोशिश की.

पढ़ें: जिसने दर्ज करवाया लूट का मुकदमा, वही निकला वारदात का मास्टरमाइंड, 2.58 लाख हड़पने को रची साजिश

उन्होंने बताया कि मानसिंह ने विरोध किया, तो एक बदमाश ने उस पर हथियार से गोली चला दी. गोली उसके पेट में लगी और पीछे से निकल गई. गोली लगते ही वह गश खाकर गिर पड़ा और बदमाश भीलवाड़ा की तरफ फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल युवक को पहले रायला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया. वहां से स्थिति नाजुक होने पर उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में रेफर किया गया.

एसपी सिंह ने बताया कि रायला थाना क्षेत्र में गोली लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद रायला थाने के ही कांस्टेबल विक्रम की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है. अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. साइबर सेल को भी मौके पर भेजा है. वहीं, हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

TAGGED:

ATTEMPT TO ROBBERY
YOUTH SERIOUS INJURED
YOUTH RESISTED ROBBERY
MISCREANTS SHOT YOUTH IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के दूसरे फेज में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए: चुनाव आयोग

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

नहाने के लिए साबुन यूज करनी चाहिए या बॉडी वॉश? जानें, स्किन हेल्थ के लिए दोनों में से कौन बेहतर है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.