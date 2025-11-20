ETV Bharat / state

लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पेट में मारी गोली, युवक गंभीर घायल

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर के सांवेर गांव निवासी मानसिंह पुत्र उमराव, बिजयनगर से बाइक से भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान वह रायला थाने के निकट टॉयलेट करने के लिए रुका, जहां पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने मानसिंह का बैग व मोबाइल छीन लिया, लेकिन बैग में पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने बैग फेंक कर बाइक व मोबाइल छीनने की कोशिश की.

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दो बदमाशों ने मध्यप्रदेश के इंदौर के एक युवक को लूटने के बाद गोली मार दी. गोली युवक के पेट में लगी, जो आर-पार हो गई. युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले भीलवाड़ा और फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया. घटना रायला थानो के पास हुई. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य और रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

उन्होंने बताया कि मानसिंह ने विरोध किया, तो एक बदमाश ने उस पर हथियार से गोली चला दी. गोली उसके पेट में लगी और पीछे से निकल गई. गोली लगते ही वह गश खाकर गिर पड़ा और बदमाश भीलवाड़ा की तरफ फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल युवक को पहले रायला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया. वहां से स्थिति नाजुक होने पर उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में रेफर किया गया.

एसपी सिंह ने बताया कि रायला थाना क्षेत्र में गोली लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद रायला थाने के ही कांस्टेबल विक्रम की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है. अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. साइबर सेल को भी मौके पर भेजा है. वहीं, हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.