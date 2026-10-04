बिहार में पति-पत्नी को मारी गोली, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने से इनकार करने पर खूनी तांडव
सोशल मीडिया पर फोटो लगाने को लेकर करीब आठ महीने पहले हुए विवाद के बाद घर में सो रहे पति-पत्नी को मारी गोली. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : October 4, 2026 at 6:26 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडियो पर फोटो अपलोड करने के विवाद में अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया. यहां पति द्वारा पत्नी की फोटो लगाने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति-पत्नी को गोली मार दी. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.
सोशल मीडिया पर फोटो लगाने से शुरू हुआ विवाद
जिले के बखरी थाना क्षेत्र के छोटकी मौजी गांव में सोशल मीडिया पर फोटो लगाने को लेकर करीब आठ महीने पहले हुए विवाद के बाद घर में सो रहे पति-पत्नी को गोली मार दी गई. देर रात हुई इस गोलीबारी में पति-पत्नी दोनों घायल हो गए.आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
पुराना विवाद ने लिया खूनी रूप
घायलों की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के राजेंद्र शाह के बेटे छोटू कुमार और उनकी पत्नी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, छोटू कुमार अपनी पत्नी के साथ बखरी थाना क्षेत्र के छोटकी मौजी गांव स्थित अपने ससुराल आए हुए थे. इसी दौरान पुराना विवाद एक बार फिर खूनी वारदात के रूप में सामने आया.
पत्नी की फोटो लगाने का विरोध
बताया जा रहा है कि करीब आठ महीने पहले इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. पुलिस के मुताबिक जितेंद्र कुमार नामक शख्स ने छोटू कुमार की पत्नी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी. छोटू ने अपनी पत्नी की फोटो लगाने का विरोध किया था. इसी बात को लेकर आपसी तनाव की स्थिति बनी हुई थी.
"मेरी पत्नी का फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगा दिया था. कई बार मना किए बोले कि मत करो ऐसे अच्छा नहीं लगता है. तब भी नहीं माना, पुलिस को भी बताए थे तब. उसी में गोली चला दिया है. पुलिस को बताएं हैं वहीं लेकर आई है." - छोटू कुमार, घायल पति
घर में घुसकर मारी गोली
आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के कारण देर रात जब छोटू कुमार और उनकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. अचानक हुई फायरिंग से घर में चीख-पुकार मच गई. दोनों को गोली लगने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. इसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही बखरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गोलीबारी में कौन-कौन लोग शामिल थे.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस घटना की पूरी कड़ी को जोड़ना है. सोशल मीडिया पर फोटो लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद कब और कैसे इतना गंभीर हो गया, इसकी पड़ताल की जा रही है. पुलिस संभावित आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. वहीं, घायलों के बयान और परिजनों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें-
फायरिंग से दहला नालंदा, घास काटने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष
शराब के नशे में धुत शख्स ने बिहार में तीन लोगों को मारी गोली