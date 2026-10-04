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बिहार में पति-पत्नी को मारी गोली, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने से इनकार करने पर खूनी तांडव

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडियो पर फोटो अपलोड करने के विवाद में अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया. यहां पति द्वारा पत्नी की फोटो लगाने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति-पत्नी को गोली मार दी. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.