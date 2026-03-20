खैरथल में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर घायल होने के चलते अलवर किया रेफर
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिससे मामला आपसी रंजिश या गैंगवार का भी हो सकता है.
Published : March 20, 2026 at 5:54 PM IST
खैरथल तिजारा: खैरथल के मातोर गांव में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में सुखमनहेड़ी निवासी वीरेंद्र राजपूत को गोली लगी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया.
किशनगढ़ बस डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली की खैरथल जिले के मातोर गांव में बदमाशों ने वीरेंद्र राजपूत नाम के एक युवक को गोली मार दी. हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिले में नाकेबंदी कराई और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू कर दी. ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिससे मामला आपसी रंजिश या गैंगवार का भी हो सकता है.
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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुरानी दुश्मनी, लेन-देन का विवाद या आपसी वर्चस्व की लड़ाई-सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. साथ ही घायल युवक के होश में आने के बाद उसके बयान भी इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगे. मातोर गांव और आसपास के क्षेत्र में इस घटना के बाद भय का माहौल है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.